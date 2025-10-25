Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
John Elkann e i servizi sociali: sarà docente di giovani fragili

25 Ottobre 2025 - 06:34 Alessandro D’Amato
agnelli john elkann eredità
Le mansioni che svolgerà nei dieci mesi di messa in prova sulle contestazioni della procura di Torino

John Elkann sarà docente e tutor. Negli spazi dell’Ufficio pastorale giovanile «Maria Ausiliatrice» per 30 ore settimanali. Non ha scelto di farlo, è un obbligo. Si tratta delle mansioni che svolgerà nei dieci mesi di messa in prova sulle contestazioni della procura di Torino. Nell’inchiesta sull’eredità della nonna Marella Caracciolo. Il Corriere della Sera scrive che il nipote dell’Avvocato dovrà collaborare alla progettazione e pianificazione di «modelli educativo-formativi». Destinati a giovani in situazione di «vulnerabilità» e «a rischio di dispersione scolastica».

John Elkann e i servizi sociali

Si tratta di percorsi di natura pre-professionale. Che dovrebbero avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro nei corsi di formazione dei salesiani di Ags. E aiuterà i ragazzi nell’«orientamento scolastico e professionale». Spiegando loro quali competenze trasversali sono necessarie per crescere nel mondo del lavoro. Educandoli «alla cittadinanza attiva» nella propria comunità. E produrrà «strumenti comunicativi, materiali didattici e raccolta dati». Elkann avrà un referente che «coordinerà le mansioni e impartirà le necessarie disposizioni». L’ad di Exor «si obbliga a rispettare gli orari, seguire le direttive» e «svolgere l’attività con diligenza, puntualità e correttezza». La prestazione sarà pianificata ogni trimestre.

Il gip

Ora sarà il Gip a decidere. I m titolari dell’inchiesta, il procuratore aggiunto Marco Gianoglio e i sostituti Mario Bendoni e Giulia Marchetti, hanno dato il loro ok. L’udienza è fissata per lunedì. Quel giorno si deciderà pure del patteggiamento del commercialista Gianluca Ferrero. Le accuse sono dichiarazione infedele e truffa ai danni dello Stato.

