Adesca due fratelli di 12 e 13 anni con caramelle e playstation: ex educatore arrestato a Milano

L'uomo, 67 anni, vive nel quartiere Barona. A far partire le indagini una denuncia presentata dalla madre dei due ragazzini

Un ex educatore di 67 anni è stato arrestato a Milano con l’ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini della Questura sono scattate dopo la denuncia presentata dalla madre dei due giovani, insospettita da alcune frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale. Secondo l’accusa, i due ragazzini avrebbero imparato quelle frasi proprio dall’esperienza degli abusi.

Gli abusi sui due fratellini

Dalle indagini è emerso che l’uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare in casa offrendo loro delle caramelle. Dopodiché, gli avrebbe messo le mani addosso e si sarebbe consumata la violenza sessuale. Le vittime sono due fratelli di 12 e 13 anni, mentre il 67enne arrestato dalla polizia in passato è stato un educatore di una squadra di calcio dilettantistica.

Gli adescamenti dell’educatore con merende e playstation

L’uomo vive nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano. Secondo gli investigatori, sfruttava la sua popolarità fra le famiglie della zona per offrirsi come una sorta di baby sitter e animatore, spesso invitando i ragazzini a casa sua e offrendo loro merende e videogiochi.