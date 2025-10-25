Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀArrestiGiovaniInchiesteLombardiaMilanoPedofiliaVideogiochiViolenza sessuale

Adesca due fratelli di 12 e 13 anni con caramelle e playstation: ex educatore arrestato a Milano

25 Ottobre 2025 - 10:41 Alba Romano
embed
violenza sessuale milano fratelli arresto ex educatore
violenza sessuale milano fratelli arresto ex educatore
L'uomo, 67 anni, vive nel quartiere Barona. A far partire le indagini una denuncia presentata dalla madre dei due ragazzini

Un ex educatore di 67 anni è stato arrestato a Milano con l’ipotesi di violenza sessuale ai danni di due fratelli minorenni. Le indagini della Questura sono scattate dopo la denuncia presentata dalla madre dei due giovani, insospettita da alcune frasi che riportavano affermazioni a sfondo sessuale. Secondo l’accusa, i due ragazzini avrebbero imparato quelle frasi proprio dall’esperienza degli abusi.

Gli abusi sui due fratellini

Dalle indagini è emerso che l’uomo, vicino di casa della famiglia, li avrebbe convinti a entrare in casa offrendo loro delle caramelle. Dopodiché, gli avrebbe messo le mani addosso e si sarebbe consumata la violenza sessuale. Le vittime sono due fratelli di 12 e 13 anni, mentre il 67enne arrestato dalla polizia in passato è stato un educatore di una squadra di calcio dilettantistica.

Gli adescamenti dell’educatore con merende e playstation

L’uomo vive nel quartiere Barona, nella periferia Sud-Ovest di Milano. Secondo gli investigatori, sfruttava la sua popolarità fra le famiglie della zona per offrirsi come una sorta di baby sitter e animatore, spesso invitando i ragazzini a casa sua e offrendo loro merende e videogiochi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Giusi Bartolozzi: il capo di gabinetto di Nordio a Capri con il marito su una barca della Gdf

2.

Fa scendere un passeggero senza biglietto e viene preso a calci: capotreno a processo, dovrà pagare 15mila euro 

3.

«Rompono i co****ni dopo 45 anni». Piritore intercettato mentre parla con la moglie in auto: «Sto male da quando mi hanno convocato»

4.

Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e Benedetta Sabene: le femministe accusate di stalking e diffamazione

5.

Trascina un cane con una catena al collo per 6 chilometri sulla sua e-bike: denunciati un dog sitter e il padrone

leggi anche
caso lola omicidio francia
ESTERI

Parigi, condannata all’ergastolo senza possibili riduzioni di pena Dahbia Benkired: violentò, torturò e uccise la 12enne Lola nel 2022

Di Ugo Milano
sulmona-stupro-arresti minorenni violenza cugina
ATTUALITÀ

Stupri di Sulmona, in arresto un 18enne e due minorenni: hanno violentato la cugina 12enne e condiviso i video su WhatsApp 

Di Alba Romano
forum
CULTURA & SPETTACOLO

Le accuse di violenza sessuale all’ex produttore di Forum: in aula una testimone racconta abusi e umiliazioni

Di Alba Romano
irlanda camioncino citywest
ESTERI

Dublino, l’assedio ai migranti dell’hotel Citywest per il presunto stupro di una bambina di 10 anni

Di Ugo Milano