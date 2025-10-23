Le accuse di violenza sessuale all’ex produttore di Forum: in aula una testimone racconta abusi e umiliazioni

Nel processo a Stefano B., accusato di violenza sessuale su una giornalista, un’altra donna afferma di essere stata molestata mentre era incinta. In aula tra le lacrime: «Faceva a me le stesse cose che ha fatto a lei»

«Ha abusato anche di me». Con queste parole, tra le lacrime, una testimone ha scosso l’aula del tribunale dove si celebra il processo contro Stefano B., ex amministratore dell’azienda che nel 2022 produceva la trasmissione Forum. L’uomo è imputato per violenza sessuale nei confronti di una giornalista, che lo accusa di averla baciata e toccata contro la sua volontà durante un incontro di lavoro. Mercoledì 22 ottobre, un’ex collega della presunta vittima ha deciso di parlare, raccontando di essere stata a sua volta molestata dal produttore: «Mi è bastato sentire come lei descriveva l’aggressione per capire. Era la sua firma. Lo ha fatto anche con me», riporta Repubblica. Secondo il suo racconto, l’imputato avrebbe usato il proprio ruolo per creare un clima di paura e allusioni sessuali nel dietro le quinte del programma Mediaset. «Lo chiamavano l’onnipotente», ha ricordato la donna, assistita dall’avvocato Alessio Pica.

«Mi ha toccata mentre ero incinta»: il racconto in aula

La testimone ha descritto episodi di molestie e gesti osceni, avvenuti anche mentre era incinta. Ha raccontato di essere stata convocata nell’ufficio del capo per parlare di casting, ma di essersi trovata di fronte a una scena scioccante: «Si sbottonava i pantaloni e si toccava. Mi ha chiesto: ‘Come vuoi finire? Per bocca o per mano?’». La donna ha spiegato di non aver mai denunciato per paura di ripercussioni, ma di aver registrato alcune conversazioni in cui l’imputato avrebbe ammesso i fatti. Le registrazioni, ha detto, sono state consegnate ai carabinieri. In aula ha anche accusato l’uomo di aver screditato la prima vittima, definendola «una bugiarda che prende psicofarmaci». «Sembrava stesse preparando la sua difesa», ha poi aggiunto.

L’ambiente di lavoro sessista a Forum e le indagini in corso

Il racconto della testimone ha fatto emergere un ambiente di lavoro segnato da abusi di potere e battute a sfondo sessuale. «In riunione volavano vibratori, venivano messi nel sedere degli autori. Ho le foto», ha dichiarato rispondendo alle domande della difesa. Il legale dell’imputato, l’avvocato Nicola Madia, ha ribadito che il suo assistito «nega ogni accusa» e che «il processo chiarirà la verità dei fatti».

In passato, la testimone era già stata denunciata per diffamazione da Stefano B., ma la prima causa è stata archiviata. La seconda è ancora agli inizi. Intanto, il tribunale sta ascoltando le voci che arrivano dal set di Forum.