Putin esulta per il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik: «È invincibile». Trump: «Lo vedrò solo se c’è accordo» – La diretta

Il Cremlino annuncia di aver circondato almeno 5 mila soldati ucraini a Kypyansk, nella regione orientale nel Kharkiv. Altri 5.500 potrebbero arrendersi presto a Pokrovsk, nel Donetsk

Sono ancora prove muscolari quelle che la Russia sta mostrando nelle ultime ore sul fronte ucraino. Da un lato il Capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov, ha comunicato a Vladimir Putin di aver accerchiato le truppe ucraine nel Donetsk a rasnoarmeysk, Dimitrov e Kupyansk. Dall’altro lo stesso presidente russo ha confermato il successo del test del missile a propulsione nucleare Burevestnik. Un’arma capace di volare per 15 ore su 14 mila chilometri. Putin lo ha definito: «Senza eguali al mondo». E continuano i bombardamenti su Kiev, con vittime nella capitale ucraina.

Intanto Donald Trump ha iniziato la sua missione in Asia, per puntare all’incontro con Xi Jinping il prossimo giovedì in Corea del Sud. La speranza del presidente Usa è che la Cina possa svolgere un ruolo di mediazione più attiva per raggiungere un accordo di pace tra Russia e Ucraina. Resta congelato l’incontro tra Trump e Putin, in un primo momento previsto a Budapest. «Non vedrò Putin se non c’è la certezza sull’accordo», ha ribadito il presidente americano.