Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Live
ESTERICinaDaziMalesiaTikTokUSA

Usa e Cina verso un accordo commerciale, Bessent: «Intesa raggiunta su soia e terre rare, Pechino venderà TikTok» – La diretta

26 Ottobre 2025 - 12:47 Ugo Milano
embed
accordo-dazi-cina-usa-terre-rare-soia-bessent
accordo-dazi-cina-usa-terre-rare-soia-bessent
La svolta nei negoziati a pochi giorni dal faccia a faccia fra Trump e Xi in Corea del Sud

L’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping, in programma per i prossimi giorni in Corea del Sud, si avvicina. E in vista di quel faccia a faccia, Stati Uniti e Cina sembrano più vicini che mai a finalizzare un accordo commerciale e lasciarsi alle spalle le tensioni degli ultimi mesi, culminate prima con la minaccia di dazi da parte di Washington e poi con la stretta sull’esportazione di terre rare da parte di Pechino.

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz | Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent

26 Ottobre 2025 - 14:06

Bessent: «Accordo raggiunto su soia e terre rare»

Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha annunciato un accordo con la Cina su terre rare e soia. Si tratta delle due categorie di prodotti e materie prime su cui più si era concentrato lo scontro fra Washington e Pechino.

26 Ottobre 2025 - 13:19

Bessent: «Esclusi dazi al 100% sulla Cina»

La minaccia di dazi al 100% sulla Cina è stata «esclusa» dopo i colloqui commerciali con le controparti cinesi. Lo ha detto il segretario al Tesoro statunitense, Scott Bessent, secondo quanto riporta la Cnn, dopo due giorni di negoziati in Malesia.

26 Ottobre 2025 - 11:27

Pechino conferma: «Raggiunto accordo preliminare con gli Usa»

La Cina ha raggiunto un «consenso preliminare» nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Lo ha detto un alto funzionario di Pechino in Malesia, confermando i progressi annunciati nelle scorse ore dalla controparte americana. «Cina e Stati Uniti hanno discusso in modo costruttivo modi per affrontare adeguatamente le questioni che preoccupano entrambe le parti e hanno raggiunto un consenso preliminare», ha dichiarato il negoziatore cinese per il commercio internazionale e viceministro del commercio, Li Chenggang.

26 Ottobre 2025 - 09:52

Bessent: «Quadro positivo in vista del colloquio Trump-Xi»

I funzionari di Stati Uniti e Cina hanno definito un «quadro molto positivo» in vista dei colloqui commerciali tra i loro leader. Lo ha assicurato Scott Bessent, segretario al Tesoro statunitense. «Lo descriverei come costruttivo, di vasta portata, approfondito e ci darà la possibilità di andare avanti e preparare il terreno per l’incontro dei leader in un quadro molto positivo», ha dichiarato Bessent dopo due giorni di negoziati conclusi in Malesia. Bessent ha precisato però che qualsiasi estensione della tregua commerciale concordata durante l’incontro in Corea del Sud sarebbe «una decisione di Trump».

26 Ottobre 2025 - 07:34

Usa e Cina verso un accordo commerciale

Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell’attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Lo ha reso noto Jamieson Greer, rappresentante commerciale degli Usa. «Stiamo finalizzando gli ultimi dettagli dell’accordo che i dirigenti potranno esaminare», ha detto Greer durante la tappa in Malesia del presidente americano e del suo entourage.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Le ritorsioni di Putin, i capitali in fuga dall’Europa. Perché Belgio e Bce hanno bloccato la confisca degli asset russi: «Chi me li ridà 140 miliardi?»

2.

Parigi, condannata all’ergastolo senza possibili riduzioni di pena Dahbia Benkired: violentò, torturò e uccise la 12enne Lola nel 2022

3.

Iran, il matrimonio «spudorato» della figlia del consigliere di Khamenei: «Lei scollata e senza velo, le altre picchiate per un ciuffo» – Il video

4.

L’azienda del montacarichi usato nel furto al Louvre si fa pubblicità. Il post (geniale) sui social: «Trasporta i tuoi tesori in silenzio»

5.

Il montacarichi, i gilet gialli, gli allarmi inattivi: il furto dei gioielli di Napoleone al Louvre è «un’onta per la Francia»

leggi anche
piano-ue-terre-rare-cina
ECONOMIA & LAVORO

L’Ue batte un colpo sulle terre rare: «Basta dipendenza dalla Cina». Ecco come funzionerà il piano «RESourceEU»

Di Gianluca Brambilla
cina-usa-dazi
ECONOMIA & LAVORO

Dazi, tensione alle stelle fra Usa e Cina. Pechino: «Combatteremo fino alla fine». Washington: «Vogliono farci affondare tutti»

Di Bruno Gaetani
ESTERI

D’Alema e la foto con Putin a Pechino: «C’era l’80% dell’umanità, isolarli è da cogl**ni». E su Gaza: «Senza Palestina si rischia un conflitto continuo»

Di Alba Romano
xi jinping donald trump dazi cina usa
ESTERI

Alta tensione Cina-Usa, Trump: «Nuovi dazi del 100% dal primo novembre, Pechino è ostile». Annullato il bilaterale con Xi Jinping

Di Ugo Milano