Usa e Cina verso un accordo commerciale, Bessent: «Intesa raggiunta su soia e terre rare, Pechino venderà TikTok» – La diretta

La svolta nei negoziati a pochi giorni dal faccia a faccia fra Trump e Xi in Corea del Sud

L’incontro fra Donald Trump e Xi Jinping, in programma per i prossimi giorni in Corea del Sud, si avvicina. E in vista di quel faccia a faccia, Stati Uniti e Cina sembrano più vicini che mai a finalizzare un accordo commerciale e lasciarsi alle spalle le tensioni degli ultimi mesi, culminate prima con la minaccia di dazi da parte di Washington e poi con la stretta sull’esportazione di terre rare da parte di Pechino.

Foto copertina: EPA/Aaron Schwartz | Il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent