Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
SCUOLA E UNIVERSITÀGiovaniScuolaTerniUmbria

A scuola niente «minigonne succinte e vestiti che lasciano intravedere l’intimo», la circolare del preside di Rieti: cosa rischiano i trasgressori

27 Ottobre 2025 - 23:15 Ygnazia Cigna
embed
liceo terni dress code
liceo terni dress code
Decoro e sicurezza guidano la decisione del dirigente scolastico: «È fondamentale mantenere un comportamento adeguato e rispettoso anche attraverso la scelta dell'abbigliamento»

«Non è consentito presentarsi in istituto con infradito da spiaggia o ciabatte; pantaloni corti (consentiti almeno fino al ginocchio); minigonne succinte; maglie che lascino scoperta la pancia o la schiena; top o canotte di qualsiasi lunghezza o misura; indumenti troppo scollati; capi eccessivamente strappati-bucati o che lascino vedere la biancheria intima; indumenti trasparenti o con scritte e immagini inopportune; cappelli all’interno delle aule». È l’elenco dei divieti sul modo di vestirsi a scuola contenuto nella circolare firmata dal preside Luigi Sinibaldi del liceo Francesco Angeloni di Terni. Una decisione che riguarda non solo il decoro, ma anche la sicurezza: nel documento vengono infatti vietate anche scarpe con zeppe o tacchi troppo alti «per ragioni di sicurezza, per esempio, in caso di necessità di evacuazione dell’edificio».

La circolare agli studenti

Nella circolare, il dirigente invita studentesse, studenti e «tutti coloro che accedono ai locali scolastici a qualsiasi titolo, a presentarsi con abbigliamento sobrio e ordinato». Nella circolare il preside spiega che «la scuola è in primis un luogo educativo e formativo in cui è fondamentale mantenere un comportamento adeguato e rispettoso, anche attraverso la scelta dell’abbigliamento». «È importante adottare uno stile decoroso, in linea con l’istituzionalità degli spazi», aggiunge il dirigente nel testo, precisando che l’obiettivo «non è limitare la libera espressione personale, bensì promuovere il senso civico».

Le sanzioni per chi non rispetta le regole

In caso di violazioni, i professori dovranno inserire una nota sul registro, che influirà sul voto di comportamento, mentre il coordinatore di classe dovrà comunicare formalmente ai genitori dei minori il mancato rispetto delle regole. In molte scuole, a inizio anno, sono ormai comuni depliant o circolari sul dress code. Solo uno studente su cinque, infatti, può presentarsi a scuola vestendosi liberamente: tutti gli altri devono seguire regolamenti più o meno rigidi, che a volte si avvicinano a veri e propri codici di abbigliamento. Nei mesi scorsi, ad esempio, ha fatto discutere il caso di un istituto di Taormina, in provincia di Messina, dove la dirigente aveva diffuso un depliant illustrativo con tanto di immagini dei capi permessi e vietati.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Scuola, supplenti senza stipendio da mesi: «Costretti a chiedere prestiti per pagare affitto e bollette». Cosa sta succedendo

2.

Niente supplenti sotto i dieci giorni di assenza, la novità nella legge di Bilancio che spaventa i presidi: «Risparmio, ma la scuola peggiora»

3.

Conegliano, i genitori decidono di non mandare i figli a scuola per colpa del bullo: «Basta, clima insostenibile in classe»

4.

Basta supplenze brevi con i prof esterni, cosa cambia per le medie e le superiori: la novità nella Manovra che cambia la Buona Scuola

5.

Tutor, flessibilità, nuovi corsi: così l’università telematica (a Roma) mette il turbo

leggi anche
studente minorenne torino
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Fanno volantinaggio «contro i maranza», scontri fuori dal liceo Einstein di Torino. Un 15enne portato via in manette. Le accuse da destra e le polemiche – I video

Di Ygnazia Cigna
elementari maestra processo
ATTUALITÀ

Lega un bimbo a una sedia e gli appende la borsa al collo, maestra elementare a processo: «Non sa stare fermo»

Di Ugo Milano
genova-liceo-occupato-raid
ATTUALITÀ

Genova, blitz nella notte in un liceo occupato: entrano a scuola armati di spranghe e disegnano svastiche sui muri al grido di «Viva il duce»

Di Ugo Milano
scuola novità 2025 2026
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola, supplenti senza stipendio da mesi: «Costretti a chiedere prestiti per pagare affitto e bollette». Cosa sta succedendo

Di Ygnazia Cigna
scuola stop supplenze brevi presidi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Niente supplenti sotto i dieci giorni di assenza, la novità nella legge di Bilancio che spaventa i presidi: «Risparmio, ma la scuola peggiora»

Di Ygnazia Cigna
scuola bullismo
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Conegliano, i genitori decidono di non mandare i figli a scuola per colpa del bullo: «Basta, clima insostenibile in classe»

Di Alba Romano
scuola novità 2025 2026
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Basta supplenze brevi con i prof esterni, cosa cambia per le medie e le superiori: la novità nella Manovra che cambia la Buona Scuola

Di Ygnazia Cigna