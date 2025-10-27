Fanno volantinaggio «contro i maranza», scontri fuori dal liceo Einstein di Torino. Un 15enne portato via in manette. Le accuse da destra e le polemiche – I video

Il giovane è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Un gruppo di studenti dell'istituto ha deciso di scioperare. E monta la polemica politica tra i gruppi di destra e i collettivi

Un ragazzo di 15 anni, di nome Simone, è stato portato via in manette dalla polizia dopo gli scontri avvenuti davanti al liceo Einstein di Torino tra alcuni studenti e la Digos. Il minorenne è stato denunciato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, in seguito agli episodi di tensione scoppiati questa mattina, 27 ottobre, durante un volantinaggio organizzato da Gioventù Nazionale, movimento giovanile di destra, sezione «Gabriele d’Annunzio».

Cos’è successo

Secondo quanto ricostruito finora, l’agente della Digos sarebbe intervenuto per separare due gruppi contrapposti, quando il giovane lo avrebbe colpito con calci e pugni. Simone è stato trattenuto per circa due ore in questura e successivamente affidato ai genitori. Tutto è nato quando un gruppo di militanti di Gioventù Nazionale ha iniziato a distribuire davanti al liceo una serie di volantini con scritto: «Rifiuta la cultura maranza: scegli i giovani di destra». Il 15enne coinvolto appartiene invece al collettivo di sinistra del liceo, che ha poi diffuso sui social un video del momento dell’arresto e una foto del ragazzo con le manette ai polsi.

Il 15enne portato via in manette

Secondo quanto si apprende, erano tre i giovani di Gioventù Nazionale impegnati questa mattina nel volantinaggio «contro la cultura maranza» davanti al liceo Einstein. Quando alcuni studenti del collettivo si sono accorti della loro presenza, è nata una lite tra i due gruppi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e della polizia in tenuta antisommossa, che hanno provveduto ad allontanare gli studenti del collettivo. Durante le fasi concitate, uno di loro avrebbe reagito agli agenti: a quel punto è stato bloccato, ammanettato e portato in questura per l’identificazione. Successivamente è stato denunciato.

Le accuse tra i collettivi e Gioventù nazionale

«La polizia è intervenuta violentemente per difendere Gioventù Nazionale, manganellando degli studenti di via Bologna e colpendo sia coloro che contestavano l’intervento di Gioventù Nazionale, che alunni che stavano entrando nell’istituto», hanno denunciato gli studenti del collettivo studentesco. «Uno studente minorenne è stato colpito ripetutamente e successivamente ammanettato e portato in questura. Troviamo inammissibile la legittimazione della forza e della violenza davanti alle mura di una scuola», aggiungono.

Dalla parte opposta arriva la replica dei militanti di Gioventù Nazionale Torino – D’annunzio: «A Torino se sei di destra non puoi volantinare davanti alle scuole senza rischiare di essere aggredito. Sputi, insulti, pugni e minacce: questo è l’atteggiamento che hanno riservato i collettivi rossi ai nostri militanti». Il gruppo cittadino Gioventù Nazionale Torino riferisce, però, che il volantinaggio sarebbe stato organizzato da elementi non tesserati. Nel frattempo, gli studenti del liceo hanno reagito organizzando un’assemblea straordinaria nelle diverse sedi dell’istituto durante l’intervallo. Lo sciopero è diventato spontaneo e, nel pomeriggio, è previsto un presidio di protesta in piazza Castello a Torino.