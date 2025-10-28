Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀEnergie rinnovabiliInchiesteLombardiaTruffeVarese

La grande truffa degli incentivi pubblici del fotovoltaico

28 Ottobre 2025 - 08:24 Alba Romano
embed
truffa impianti fotovoltaici comune marche
truffa impianti fotovoltaici comune marche
Tre società avrebbero chiesto ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili

Una frode da 5 milioni di euro sugli incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici. L’hanno scoperta i finanzieri di Varese, individuando tre società controllate da imprenditori spagnoli che avrebbero richiesto e ottenuto indebitamente incentivi per la produzione di energia solare da fonti rinnovabili. L’indagine della Gdf di Gallarate ha evidenziato «la presenza di numerose imprese con capitale sociale esiguo ma proprietarie di rilevanti impianti fotovoltaici». Che sono «situati principalmente nelle regioni del centro e sud Italia e amministrate da soggetti stranieri domiciliati ma non effettivamente residenti sul territorio nazionale».

La grande truffa degli incentivi pubblici del fotovoltaico

A questo punto le fiamme gialle hanno ficcato il naso nei conti correnti bancari. E hanno scoperto un flusso finanziario in entrata proveniente dal Gestore dei servizi energetici (Gse), ente pubblico responsabile dell’erogazione degli incentivi alla produzione di energia elettrica. Ma le somme venivano immediatamente trasferite tramite bonifici per l’estero, in particolare verso la Spagna. Senza alcuna giustificazione commerciale plausibile. L’inchiesta ha esaminato le modalità di autorizzazione, costruzione e incentivazione dei parchi fotovoltaici. Realizzati dalle società con la complicità di un soggetto italiano.

Le false installazioni

Le aziende avevano richiesto ad un comune marchigiano tre distinte autorizzazioni. Dichiarando falsamente l’installazione di tre piccoli impianti. Il Gestore pubblico concede incentivi superiori ai piccoli produttori di energia. Per compensare i maggiori costi sostenuti rispetto agli impianti di maggiore dimensione, obbligati a ottenere l’autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia. Nel caso si trattava di un unico impianto fotovoltaico collegato alla stessa centralina elettrica e protetto da un’unica recinzione.

La procura

La procura di Roma ha bloccato i conti correnti delle società e i loro beni. Il decreto di sequestro d’urgenza è stato successivamente convalidato dal Gip di Roma e confermato dal Tribunale del Riesame. L’intervento ispettivo ha permesso un risparmio di ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati erogati dal Gse fino al 2031 alle imprese al centro dell’indagine.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

La prima volta di Federica Corsini è contro Report: «Io umiliata». Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Il testimone dell’incidente sulla Colombo: «Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci»

5.

Sconcerto fra i vescovi: il documento del sinodo non cita mai i gay pride. La chiesa italiana invitata a benedirli o supportarli? «È una fake news»

leggi anche
disaccoppiamento-gas-elettricita-bollette
SOSTENIBILITÀ

Bollette «extra-large», perché l’energia è così cara in Italia e cosa può fare l’Ue su gas e elettricità

Di Gianluca Brambilla
sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

L’attentato a Sigfrido Ranucci e la pista della ‘ndrangheta sull’eolico: dal collaboratore trasferito alla frase sul giornalista «finito»

Di Alba Romano
viddalba parco fotovoltaico pannelli distrutti
ATTUALITÀ

L’attentato contro il parco fotovoltaico in Sardegna: 5 mila pannelli distrutti

Di Alba Romano