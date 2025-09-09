L’attentato contro il parco fotovoltaico in Sardegna: 5 mila pannelli distrutti

Incendio di origine dolosa

Cinquemila pannelli fotovoltaici sono stati distrutti dalle fiamme questa notte nelle campagne di Viddalba, nel Sassarese, in un nuovo parco energetico in costruzione. L’incendio, di probabile origine dolosa, è scoppiato intorno alle 4 e ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per ore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Valledoria, che hanno avviato le indagini per accertare le origini dell’incendio e gli eventuali responsabili.