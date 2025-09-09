Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
L’attentato contro il parco fotovoltaico in Sardegna: 5 mila pannelli distrutti

09 Settembre 2025 - 08:55 Alba Romano
embed
viddalba parco fotovoltaico pannelli distrutti
viddalba parco fotovoltaico pannelli distrutti
Incendio di origine dolosa

Cinquemila pannelli fotovoltaici sono stati distrutti dalle fiamme questa notte nelle campagne di Viddalba, nel Sassarese, in un nuovo parco energetico in costruzione. L’incendio, di probabile origine dolosa, è scoppiato intorno alle 4 e ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per ore.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Valledoria, che hanno avviato le indagini per accertare le origini dell’incendio e gli eventuali responsabili.

