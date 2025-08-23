Spagna, si rifiutano di aggiungergli la maionese nel panino al bar, esce a comprare della benzina e dà fuoco al locale – Il video

L'episodio si è verificato mercoledì 20 agosto al Las Postas Café-Bar, nella provincia di Siviglia. Ad assistere attoniti alla scena anche anziani e bambini

Attimi di paura a Los Palacios y Villafranca, nella provincia di Siviglia, dove un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver appiccato un incendio in un bar per un motivo tanto banale quanto assurdo: l’assenza di maionese nel suo panino. L’episodio si è verificato la sera di mercoledì 20 agosto al Las Postas Café-Bar. Il cliente aveva chiesto più volte la salsa, ma i camerieri gli avevano spiegato che non era disponibile e che i panini erano già pronti senza condimenti aggiuntivi. La risposta ha provocato la sua reazione spropositata.

La ricostruzione dei fatti: «Si è allontanato per comprare un litro e mezzo di benzina»

Secondo la ricostruzione delle autorità, l’uomo è uscito dal locale, si è recato in una stazione di servizio e ha acquistato un litro e mezzo di benzina. Pochi minuti dopo è tornato nel bar, ha versato il carburante sul bancone e ha dato fuoco. Le fiamme hanno costretto i presenti, tra cui bambini e anziani, a lasciare il locale in tutta fretta. Le telecamere di sicurezza mostrano anche come il cinquantenne si sia bruciato la mano sinistra mentre tentava invano di spegnere l’incendio con l’altra. I danni al locale sono stati stimati tra i 6.000 e i 7.000 euro. Nessuno dei clienti è rimasto ferito, ma il proprietario, José Antonio Caballero, ha parlato ai media locali di una scena «surreale» che ha lasciato tutti sotto shock. Il responsabile, dopo le prime cure in un centro sanitario, è stato preso in custodia dalla Guardia Civil e comparirà davanti al tribunale.