Appicca un fuoco vicino al check in a Malpensa e prende a martellate il banco informazioni. La follia di un passeggero: terminal evacuato – Il video

L'uomo, maliano, è stato fermato e sarà arrestato con l'accusa di danneggiamento aggravato. L'indagine su perché ha tentato di distruggere il desk per gli imbarchi

Ha sparso liquido incendiario sul banco del check-in, l’ha preso a martellate e poi ha dato fuoco a tutto. Un uomo originario del Mali, regolarmente presente in territorio italiano e con un permesso di protezione internazionale valido fino al 2027, è stato fermato dalle forze dell’ordine al terminal 1 dell’aeroporto ndi Malpensa. Al momento non si registrano feriti ma il terminal è stato evacuato. L’uomo sarà probabilmente arrestato per danneggiamento aggravato.

L’aggressione al desk del check-in e le fiamme

È accaduto tutto poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 20 agosto, quando una serie di telefonate allarmanti hanno messo in moto la Polaria. I turisti di Malpensa parlavano di un uomo che stava dando in escandescenze e di colpi che assomigliavano a spari. Solo in un secondo momento si è capito che l’uomo stava colpendo violentemente con un martello il desk del check in numero 13, a cui ha poi dato fuoco dopo aver lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile.

Il terminal evacuato e l’impatto sul traffico aereo

La zona è stata immediatamente transennata dalle forze dell’ordine, che hanno domato le fiamme: «La presenza di fumo ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo», hanno fatto sapere con una nota ufficiale. «Le fiamme sono state spente e non sembrano esserci feriti», ha scritto sui social uno dei presenti.