Cagliari, tentano assalto a furgone portavalori: caccia al commando che ha incendiato le auto a Sant’Andrea Frius

Tutti i mezzi usati dal gruppo, dati alle fiamme, risultano rubati. Cosa è successo stamane lungo la statale 387

I carabinieri hanno innescato una vera e propria caccia all’uomo in tutta la provincia di Cagliari dopo il fallito assalto al portavalori della Mondialpol, avvenuto stamane lungo la strada statale 387 nella zona di Sant’Andrea Frius. Il commando era formato da almeno quattro persone incappucciate e armate di fucili. Ha incendiato sulla statale un furgone e una Fiat Multipla utilizzati per ostruire il passaggio. L’azione è stata notata da alcuni automobilisti e dal conducente stesso del blindato che, fiutando la trappola, ha innescato la retromarcia allontanandosi dal punto.

Tutti i mezzi usati dal commando risultano rubati

Davanti al mancato blitz il gruppo si è dato alla fuga. I carabinieri hanno trovato su una strada sterrata due Fiat 500 L entrambe date alle fiamme. Sicuramente auto usate dal commando che per ora ha fatto perdere le sue tracce. Tutti i mezzi coinvolti e dati alle fiamme sono risultati rubati. Creati posti di blocco e controlli in tutta la zona.