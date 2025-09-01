Genova, muore dopo una lite con il fidanzato. L’ipotesi della caduta dalle scale, ma le indagini proseguono

A perdere la vita, in salita della Noce, una 30enne. Gli inquirenti stanno valutando le dichiarazioni dell’uomo che nega ogni coinvolgimento

Una donna peruviana di 30 anni è morta, presumibilmente dopo esser caduta dalle scale di un palazzo di salita della Noce, a Genova. La donna avrebbe prima litigato con il fidanzato e forse, nel tentativo di rincorrerlo, avrebbe perso l’equilibrio cadendo per due piani. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e la polizia. Le indagini sono passate ai colleghi della squadra mobile che stanno verificando la versione del compagno, che nega ogni coinvolgimento nella caduta.

La tragedia è avvenuta alle 2:30. Secondo quanto raccontato dal compagno la coppia aveva litigato e lui avrebbe lasciato l’abitazione. La 30enne, nel tentativo di seguirlo, avrebbe percorso le scale, cadendo. Secondo quanto dichiarato lui non avrebbe assistito alla scena, ma le sue dichiarazioni sono ancora al vaglio degli inquirenti.