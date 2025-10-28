Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀArrestiEstorsioneFurtiNapoliPolizia

La trappola della suora per il ladro che l’aveva derubata e ricattata. Il furto in chiesa di croci e calici: così l’ha fatto arrestare

28 Ottobre 2025 - 18:49 Ugo Milano
embed
napoli suore riscatto furto refurtiva
napoli suore riscatto furto refurtiva
Una delle religiose ha organizzato l'incontro con il ladro per pagare il riscatto

Un uomo di 38 anni, con precedenti per furto ed estorsione, è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile di Napoli per aver sottratto alcuni oggetti da un istituto religioso gestito dalle suore. Il ladro, napoletano, ha tentato di mettere in atto la pratica del “cavallo di ritorno“, cioè l’atto di rubare con l’obiettivo di chiedere un riscatto, in genere utilizzata per i furti di auto e motorini, ma al momento di ritirare i soldi è stato fermato dalle autorità. Decisiva nell’arresto la complicità delle suore, che si sono accordate con la polizia per organizzare l’appuntamento e catturare il delinquente.

Il furto e la richiesta di riscatto

La vicenda era cominciata alcuni giorni fa. L’uomo aveva sottratto croci, calici ed altri arredi sacri dall’istituto delle “Suore di Gesù Redentore” di via Castellino a Napoli, dove le religiose si occupano, tra le altre cose, dell’assistenza ai malati e ai detenuti nelle carceri. Dopo il furto degli oggetti l’uomo aveva chiamato più volte le suore chiedendo un riscatto di duemila euro in cambio della restituzione della refurtiva. Per denunciare il furto e segnalare le telefonate una delle suore si era dunque recata in Questura.

La trappola tesa al ladro

Proprio durante la denuncia alla polizia, alla donna è arrivata un’ulteriore telefonata e la polizia ha deciso di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Seguendo le indicazioni degli agenti, la suora ha quindi organizzato al telefono un incontro con il ladro in piazza Garibaldi. Ma quando questo è arrivato sul posto, a portargli i soldi ha trovato con la suora un agente in borghese, che si è finto un amico della donna. Non appena il ladro ha consegnato la refurtiva, altri agenti della Squadra Mobile, appostati sul luogo dell’appuntamento, sono usciti allo scoperto e hanno proceduto ad arrestare il 38enne. Il maltolto è stato così restituito all’istituto religioso da cui era stato sottratto.

Foto copertina: Instagram

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

La prima volta di Federica Corsini è contro Report: «Io umiliata». Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Il testimone dell’incidente sulla Colombo: «Una gara tra due Bmw prima della morte di Beatrice Bellucci»

5.

Sconcerto fra i vescovi: il documento del sinodo non cita mai i gay pride. La chiesa italiana invitata a benedirli o supportarli? «È una fake news»

leggi anche
ATTUALITÀ

Provano a rubare nel ristorante della mamma di Lucio Corsi. «Ci ha avvisato il vigilante, hanno spaccato una porta»

Di Alba Romano
suor anselmina omicidio
ATTUALITÀ

Suor Anselmina uccisa in convento da una consorella in Kenya: la lite sull’orfanotrofio e l’arresto

Di Ugo Milano
suore austria fuga casa riposo convento
ESTERI

Tre suore scappano dalla casa di riposo e forzano la porta del loro convento: «Abbiamo sempre obbedito, ora basta»

Di Alba Romano
madre-aline-suore-fuga-convento
ATTUALITÀ

Le suore fuggite dal convento di Vittorio Veneto hanno trovato una nuova casa: «Stiamo cento volte meglio, ora torniamo a produrre Prosecco»

Di Alba Romano