La trappola della suora per il ladro che l’aveva derubata e ricattata. Il furto in chiesa di croci e calici: così l’ha fatto arrestare

Una delle religiose ha organizzato l'incontro con il ladro per pagare il riscatto

Un uomo di 38 anni, con precedenti per furto ed estorsione, è stato arrestato dai Falchi della Squadra mobile di Napoli per aver sottratto alcuni oggetti da un istituto religioso gestito dalle suore. Il ladro, napoletano, ha tentato di mettere in atto la pratica del “cavallo di ritorno“, cioè l’atto di rubare con l’obiettivo di chiedere un riscatto, in genere utilizzata per i furti di auto e motorini, ma al momento di ritirare i soldi è stato fermato dalle autorità. Decisiva nell’arresto la complicità delle suore, che si sono accordate con la polizia per organizzare l’appuntamento e catturare il delinquente.

Il furto e la richiesta di riscatto

La vicenda era cominciata alcuni giorni fa. L’uomo aveva sottratto croci, calici ed altri arredi sacri dall’istituto delle “Suore di Gesù Redentore” di via Castellino a Napoli, dove le religiose si occupano, tra le altre cose, dell’assistenza ai malati e ai detenuti nelle carceri. Dopo il furto degli oggetti l’uomo aveva chiamato più volte le suore chiedendo un riscatto di duemila euro in cambio della restituzione della refurtiva. Per denunciare il furto e segnalare le telefonate una delle suore si era dunque recata in Questura.

La trappola tesa al ladro

Proprio durante la denuncia alla polizia, alla donna è arrivata un’ulteriore telefonata e la polizia ha deciso di sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Seguendo le indicazioni degli agenti, la suora ha quindi organizzato al telefono un incontro con il ladro in piazza Garibaldi. Ma quando questo è arrivato sul posto, a portargli i soldi ha trovato con la suora un agente in borghese, che si è finto un amico della donna. Non appena il ladro ha consegnato la refurtiva, altri agenti della Squadra Mobile, appostati sul luogo dell’appuntamento, sono usciti allo scoperto e hanno proceduto ad arrestare il 38enne. Il maltolto è stato così restituito all’istituto religioso da cui era stato sottratto.

Foto copertina: Instagram