Provano a rubare nel ristorante della mamma di Lucio Corsi. «Ci ha avvisato il vigilante, hanno spaccato una porta»

A ricostruire il tentativo dei malviventi è il Tirreno. Tutto è successo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre

Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha provato a rubare nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. Il gruppo non è riuscito a portare via nulla ma sono riusciti a danneggiare una porta. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Buriano. Il locale, conosciuti per i famosi tortelli della nonna del cantautore, si trova nella frazione di Macchiascandona a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

Cosa hanno provato a fare i ladri

Secondo quanto ricostruito da Il Tirreno, dopo la chiusura del locale i ladri hanno segato un lucchetto e forzato la serratura di una porta sul lato posteriore dell’edificio. Dentro il ristorante, fortunatamente, non sono stati riscontrati danneggiamenti, ammanchi o furti. Nicoletta Rabiti, madre del cantautore, pittrice, e autrice delle copertine dei brani del figlio, ha confermato il tentativo di effrazione al Corriere Fiorentino, ma non ha rilasciato commenti. A parlare con il Tirreno è stato invece il marito di Rabiti, Marco Corsi: «È stato il vigilante alle due ad avvertirci che c’era stato un tentativo di intrusione e che una delle porte posteriori del locale era stata spaccata. Siamo andati immediatamente a controllare e sinceramente era tutto a posto».