Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
ATTUALITÀFurtiGrossetoLucio CorsiRistorantiToscana

Provano a rubare nel ristorante della mamma di Lucio Corsi. «Ci ha avvisato il vigilante, hanno spaccato una porta»

27 Ottobre 2025 - 17:57 Alba Romano
embed
A ricostruire il tentativo dei malviventi è il Tirreno. Tutto è successo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre

Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre una banda di ladri ha provato a rubare nel Ristorante Macchiascandona, il locale gestito dalla mamma del cantautore Lucio Corsi, Nicoletta Rabiti. Il gruppo non è riuscito a portare via nulla ma sono riusciti a danneggiare una porta. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Buriano. Il locale, conosciuti per i famosi tortelli della nonna del cantautore, si trova nella frazione di Macchiascandona a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

Cosa hanno provato a fare i ladri

Secondo quanto ricostruito da Il Tirreno, dopo la chiusura del locale i ladri hanno segato un lucchetto e forzato la serratura di una porta sul lato posteriore dell’edificio. Dentro il ristorante, fortunatamente, non sono stati riscontrati danneggiamenti, ammanchi o furti. Nicoletta Rabiti, madre del cantautore, pittrice, e autrice delle copertine dei brani del figlio, ha confermato il tentativo di effrazione al Corriere Fiorentino, ma non ha rilasciato commenti. A parlare con il Tirreno è stato invece il marito di Rabiti, Marco Corsi: «È stato il vigilante alle due ad avvertirci che c’era stato un tentativo di intrusione e che una delle porte posteriori del locale era stata spaccata. Siamo andati immediatamente a controllare e sinceramente era tutto a posto».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Milano, scoperto un deposito con duemila pacchi Amazon rubati: la merce intercettata prima della consegna ai destinatari

2.

Garlasco, Carlo Taormina e il post choc su Sempio: «Vada in Procura e dica che si è fatto un falso alibi». Poi sferra un durissimo attacco alla magistratura

3.

«Sa tenergli testa». Chi è Chiara Patriarca, la futura moglie di Cacciari. «Per la prima volta Massimo decide di condividere la casa con una donna»

4.

Alberto Stasi non può aver ucciso Chiara Poggi, cosa non torna su orari e sangue: le ultime scoperte nell’indagine su Garlasco

5.

Si scopre incinta in carcere, ma è in cella da più di un anno. Il caso a Vercelli: «Qui ormai è Disneyland»

leggi anche
festival sanremo 2025 conferenza stampa carlo conti
CULTURA & SPETTACOLO

Sarà Carlo Conti a decidere chi va ad Eurovision dopo Sanremo (se il vincitore rinuncia)? Le nuove regole e il silenzio sugli esperti

Di Gabriele Fazio
Olly Lucio Corsi Festival Sanremo
CULTURA & SPETTACOLO

I bravi ragazzi del pop hanno spazzato via i bulletti della trap?

Di Gabriele Fazio
CULTURA & SPETTACOLO

Lucio Corsi sbanca al Premio Tenco: miglior album e migliore canzone. Premiate Anna Castiglia e La Niña

Di Gabriele Fazio