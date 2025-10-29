Travolta e uccisa mentre attraversa nel Teramano, morta Rosanna Pigliacampo: caccia al conducente

La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58 anni di Campli. Caccia al conducente fuggito senza prestare soccorso

Tragico incidente all’alba di oggi, mercoledì 29 ottobre, lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione, dove una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, residente a Campli, è stata travolta e uccisa da un’auto pirata. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. La donna stava attraversando la carreggiata quando un’autovettura l’ha colpita in pieno. Il conducente non si è fermato e ha proseguito la corsa, lasciando la vittima sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Teramo e una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: la donna è morta sul colpo.

Indagini in corso per trovare il pirata della strada

L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. Le forze dell’ordine hanno avviato immediate ricerche nella zona per individuare l’auto e il responsabile. Sono già in corso accertamenti sulle telecamere di sorveglianza installate lungo la statale e nei pressi degli esercizi commerciali della zona, nel tentativo di raccogliere elementi utili all’identificazione del veicolo. Gli investigatori non escludono che il conducente possa essersi allontanato nel panico, ma l’omissione di soccorso, sottolineano gli inquirenti, rende la posizione del pirata della strada particolarmente grave. Le indagini proseguono senza sosta per dare un volto all’automobilista in fuga e fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Chi era la vittima

Rosanna Pigliacampo, 58 anni, era conosciuta e stimata nella comunità di Campli, secondo quanto riportano i giorni locali. Faceva parte della Protezione civile locale, come volontaria della sezione “Montidellalaga”. Per di più, lavorava per una cooperativa che si occupa di assistenza e badantato. Pigliacampo lascia due figli.