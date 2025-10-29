«Mi ha appena invitato Roberto Fico…» ma sbagliano numero. La gaffe del call center per riempire il teatro a Napoli – Il video

La chiamata a sorpresa da un call center per fare da pubblico a Roberto Fico arriva al coordinatore di Forza Italia in Campania. La corsa contro il tempo per riempire il teatro alla Mostra d'Oltremare a Napoli per l'apertura delle campagna per le regionali del candidato del Campo largo

Arriva una chiamata al telefono di Fulvio Martusciello, è un call center che chiama per contro di Roberto Fico. Lo invitano all’apertura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra in Campania. E poco male se quel Martusciello sia il segretario regionale di Forza Italia in Campania. L’appuntamento è per le 18 al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. Martuscello resta perplesso, magari avevano sbagliato numero.

L’europarlamentare di Forza Italia prova la verifica. Richiama il numero del call center e chiede conferma all’operatrice almeno sul nome che pensava di aver chiamato. La donna assicura di aver chiamato Fulvio Martuscello. Insomma nessun errore. Il numero «era sulla rubrica dell’onorevole» assicura l’operatrice, mentre Martuscello impietoso continua a ironizzare su quanto sia bello che Fico si ricordi proprio di tutti.