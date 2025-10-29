Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
Sanremo Giovani, ecco i 24 artisti in gara: la lista completa di cantanti e brani decisa da Carlo Conti

29 Ottobre 2025 - 12:36 Giulia Norvegno
embed
Carlo Conti Sanremo
Carlo Conti Sanremo
Chi salirà sul palco di Sanremo Giovani per le cinque serate su Rai2 condotte da Ginaluca Gazzoli. Le scelte della commissione musicale

Sono stati scelti i 24 artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani. La lista è frutto della lunga giornata di audizioni dal vivo nella storica sala A di via Asiago a Roma martedì 28 ottobre. Davanti alla Commissione Musicale guidata da Carlo Conti e composta da Claudio Fasulo, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, si sono alternati 34 giovani artisti.

I nomi e i brani in gara

La lista completa degli artisti in gara per Sanremo Giovani 2026 include:

  • Amsi con Pizza Americana
  • Angelica Bove con Mattone
  • Antonia con Luoghi Perduti
  • Cainero con Nuntannamurà
  • Caro Wow con Cupido
  • cmqmartina con Radio Erotika
  • Deddè con Ddoje Criature
  • Disco Club Paradiso con Mademoiselle
  • Eyeline con Finché Dura
  • Jeson con Inizialmente Tu
  • Joseph con Fenomenale
  • La Messa con Maria
  • Lea Gavino con Amico Lontano
  • Mimì con Sottovoce
  • Nicolò Filippucci con Laguna
  • Occhi con Ullallà
  • Petit con Un Bel Casino
  • Principe con Mon Amour
  • Renato D’Amico con Bacio Piccolino
  • Seltsam con Scusa Mamma
  • Senza Cri con Spiagge
  • soap con Buona Vita
  • Welo con Emirato
  • Xhovana con Ego.

Quando andrà in onda Sanremo Giovani

L’11 novembre partirà su Rai 2, Radio2 e RaiPlay il percorso di selezione condotto dal podcaster Gianluca Gazzoli, sempre dalla Sala A di Via Asiago. Per cinque settimane si susseguiranno le esibizioni: nelle prime quattro puntate si esibiranno 6 artisti per volta, ma solo 3 per puntata accederanno alla semifinale del 9 dicembre. Da 12 semifinalisti si passerà poi a 6 finalisti che si giocheranno tutto nella serata finale di Sarà Sanremo il 14 dicembre, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Due posti per il Festival ancora da scegliere

Alla fine del percorso, solo i primi 2 classificati guadagneranno l’accesso al Festival di Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte. A loro si aggiungeranno altri 2 giovani provenienti da Area Sanremo, che entreranno di diritto dopo aver superato la selezione dei primi di dicembre, valutata dalla stessa Commissione Musicale coordinata da Carlo Conti.

