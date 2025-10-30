Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ECONOMIA & LAVOROBCETassi di interesseUnione europea

Bce lascia i tassi invariati al 2%, ma avverte: «Prospettive ancora incerte per l’economia Ue»

30 Ottobre 2025 - 14:39 Alba Romano
embed
bce tassi invariati
bce tassi invariati
Dopo otto tagli consecutivi, l’istituto di Francoforte ferma la discesa del costo del denaro. Pesano dazi e tensioni geopolitiche

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse, confermando il livello raggiunto a giugno dopo una lunga fase di riduzioni. Il tasso sui depositi resta al 2%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,15% e sui prestiti marginali al 2,40%. La decisione è arrivata al termine della riunione del Consiglio direttivo, svoltasi oggi a Firenze, dopo otto tagli consecutivi che in un anno avevano ridotto il costo del denaro di due punti percentuali. Nel comunicato diffuso dopo la riunione, la Bce ha sottolineato che l’economia dell’area euro «ha continuato a crescere malgrado il difficile contesto mondiale», ma ha avvertito che «le prospettive restano incerte».

I principali fattori di rischio: controversie commerciali e tensioni geopolitiche

L’istituto cita tra i principali fattori di rischio «le controversie commerciali e le tensioni geopolitiche» che continuano a pesare sull’attività economica e sulla fiducia di famiglie e imprese. La scelta di fermare i tagli arriva dunque in una fase di prudenza monetaria, in cui la Bce punta a valutare gli effetti delle precedenti decisioni sulla crescita e sull’inflazione. «Il Consiglio direttivo – come si legge ancora nella nota – “è determinato ad assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2% a medio termine». Le prossime mosse della politica monetaria saranno decise «sulla base dei dati», valutando di volta in volta le condizioni economiche e finanziarie. Le scelte sui tassi, spiega la Bce, terranno conto delle prospettive di inflazione, dei rischi associati e dell’intensità della trasmissione della politica monetaria, senza vincolarsi «a un particolare percorso dei tassi».

Le preoccupazioni del Codacons: «Un problema per le famiglie»

La scelta della Bce è stata accolta con preoccupazione dal Codacons, che parla di «cattiva notizia per le famiglie con mutui a tasso variabile». L’associazione dei consumatori ricorda che si tratta del quarto mancato taglio consecutivo e sottolinea come, in Italia, i tassi sui finanziamenti siano tornati a salire: dal 3,50% di gennaio al 3,67% di agosto, secondo i dati Bankitalia. Un aumento che, per un mutuo da 150mila euro a trent’anni, si traduce in circa 180 euro in più l’anno. Il mancato intervento della Bce, avverte il Codacons, rischia di «pesare ulteriormente sulle famiglie» e di spingere al rialzo i costi del credito nei prossimi mesi.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

La Germania ha truccato i conti per investire «senza limiti» in difesa? L’accusa del think-tank fondato da Monti: «L’Ue doveva fermarla»

2.

«Stop imminente alla produzione di auto» in Europa. L’allarme dell’industria dopo la stretta sui chip dalla Cina: cosa sta succedendo

3.

Amazon taglia 14mila posti negli uffici, parte una valanga di licenziamenti (anche in Italia): che cosa c’entra il Covid e il ruolo dell’IA

4.

Christine Lagarde a spasso per il mercato di Firenze: «I prezzi devono calare. Cosa compro? Mio marito mi ha chiesto un panettone» – I video

5.

Spid, l’Ad di Poste rassicura: «Stiamo valutando, per ora rimarrà gratuito. Ma il mercato si sta muovendo in direzione diversa»

leggi anche
lagarde-mercato-firenze
ECONOMIA & LAVORO

Christine Lagarde a spasso per il mercato di Firenze: «I prezzi devono calare. Cosa compro? Mio marito mi ha chiesto un panettone» – I video

Di Alba Romano
asset russi confiscati rischi ue
ESTERI

Le ritorsioni di Putin, i capitali in fuga dall’Europa. Perché Belgio e Bce hanno bloccato la confisca degli asset russi: «Chi me li ridà 140 miliardi?»

Di Gianluca Brambilla
bce sindacati causa
ECONOMIA & LAVORO

Il sindacato della Bce fa tremare Lagarde: «Clima intimidatorio». Depositata una causa alla Corte di giustizia Ue

Di Bruno Gaetani