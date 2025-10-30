Mattarella: "27 milioni di risparmiatori postali sono una pacifica armata del risparmio" – Il video

Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
30 Ottobre 2025 - 18:45
(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "Tuttora 27 milioni di cittadini sottoscrivono buoni o libretti postali: una pacifica armata del risparmio potremmo chiamarla, che mobilita risorse per il bene comune. Alcuni risparmiatori, inoltre, detengono azioni di Poste Italiane. Capillarità e innovazione hanno caratterizzato e caratterizzano, positivamente, ancora oggi, il servizio che viene reso ai risparmiatori, grazie alla rete di servizi garantiti anche in centri minori e a cui non è estraneo il Progetto Polis, a fronte di fenomeni di desertificazione bancaria" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo all'evento a Roma per celebrare i 150 anni del Risparmio Postale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

