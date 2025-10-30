Un pezzo di ferro nella pasta della mensa, paura in una scuola di Bari: la rabbia dei genitori

L'alunno di terza elementare ha espulso subito il frammento metallico. Il Comune del capoluogo pugliese chiede verifiche sul funzionamento del servizio

Attimi di paura in una scuola di Bari, nel quartiere Poggiofranco, dove durante la consumazione dei pasti del servizio mensa un alunno di terza elementare ha trovato nella propria porzione di pasta al sugo un corpo estraneo: «Un pezzo di materiale presumibilmente ferroso, di forma spiraliforme o elicoidale», si legge nella segnalazione visionata dal Corriere. Il bambino, fortunatamente, non ha ingerito il frammento ma lo ha subito espulso, evitando conseguenze fisiche.

La denuncia

L’episodio è avvenuto davanti agli insegnanti e a un genitore membro del comitato assaggio, l’organismo che ha il compito di monitorare la qualità e la regolarità del servizio mensa, gestito per conto del Comune di Bari dalla società Ladisa Ristorazione. La vicenda è stata immediatamente segnalata ai carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), con una richiesta di ispezione negli stabilimenti dell’azienda per accertare l’eventuale presenza di macchinari usurati o difettosi che potrebbero essere all’origine della contaminazione.

«Si sarebbe potuta sfiorare la tragedia»

«Si sarebbe potuta sfiorare la tragedia – si legge nella denuncia – considerato che l’istituto comprende anche la scuola dell’infanzia, dove i pasti vengono somministrati a bambini di età inferiore ai tre anni». Il caso è ora all’attenzione del Comune di Bari ed è stato portato anche nelle commissioni consiliari Qualità dei Servizi e Trasparenza, entrambe presiedute da consiglieri di centrodestra, che hanno chiesto chiarimenti e verifiche immediate sul funzionamento del servizio di refezione scolastica.