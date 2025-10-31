Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Stangata su Campari della Guardia di Finanza: sequestrato 1,2 miliardi alla holding di famiglia. I sospetti sulla maxi evasione sulla exit tax

31 Ottobre 2025 - 20:32 Alba Romano
campari azienda
campari azienda
Il provvedimento, disposto dalla Procura di Monza ed eseguito dalla Finanza di Milano, riguarda Lagfin, la società lussemburghese che controlla il gruppo. Secondo gli inquirenti, non sarebbero state dichiarate plusvalenze per 5,3 miliardi in una fusione con la controllata italiana

La Guardia di Finanza di Milano, su incarico della Procura di Monza, ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 1,29 miliardi di euro (esattamente 1.291.758.703,34) nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese con cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo Campari. L’accusa è di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, oltre alla contestazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica. L’indagine, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, è partita da una verifica fiscale su un’operazione di fusione per incorporazione. Secondo quanto emerso, Lagfin avrebbe assorbito la sua controllata italiana – proprietaria della quota di maggioranza di Campari – senza dichiarare plusvalenze per oltre 5,3 miliardi di euro. Queste ultime sarebbero state generate e non tassate al momento della fuoriuscita dal territorio nazionale della società incorporata.

I trasferimenti finanziari e l’elusione della “exit tax”

Gli investigatori ritengono che il gruppo abbia formalmente trasferito parte delle attività finanziarie a una nuova branch italiana, mantenendo però la gestione effettiva in Lussemburgo. Una struttura societaria, spiegano gli inquirenti, che avrebbe permesso di eludere la cosiddetta “exit tax”. Quest’ultima è prevista dalla normativa fiscale per i trasferimenti all’estero di attività economiche. Il sequestro è stato disposto disposto dal giudice per le indagini preliminari e firmato dal procuratore di Monza Claudio Gittardi. È stato eseguito bloccando le azioni ordinarie della società partecipata dalla holding lussemburghese, fino a concorrenza dell’imposta non versata.

