Eredità Agnelli, Gianluca Ferrero verso il patteggiamento: così il presidente della Juve può chiudere il caso con 73mila euro

La decisione sul commercialista della famiglia Agnelli-Elkann arriverà a fine novembre. Attesa anche per la messa in prova richiesta da John Elkann

Sono in dirittura di arrivo gli accordi sui patteggiamenti nel caso dell’eredità della famiglia Agnelli. È stata formalizzata oggi in tribunale, a Torino, la richiesta di accordo per Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia e presidente della Juventus. Accusato di reati fiscali e falso, dovrebbe pagare una sanzione pecuniaria di 73mila euro. La decisione definitiva del gip è attesa tra circa un mese, il 28 novembre.

L’accusa contro Ferrero

Per Ferrero e per la procura, l’epilogo consono per il procedimento a carico di Ferrero è una sanzione – pur pesante – senza alcuna pena accessoria. Il caso in questione, per cui il presidente della Juventus è indagato, riguarda la presunta evasione fiscale da lui orchestrata riguardo alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli. La posizione di vertice nel club bianconero non dovrebbe in ogni caso essere a rischio per il commercialista.

Il destino di John Elkann

Di fronte al giudice torinese è comparso anche John Elkann, che si è proposto per una messa in prova come tutor e docente: un impegno di 30 ore a settimana per dieci mesi nell’Ufficio pastorale giovanile “Maria Ausiliatrice”. Se il gip dovesse accettare, il presidente di Stellantis e ceo di Exor vedrebbe estinguere i suoi reati, tutti legati al miliardo di euro in conti e trust esteri non dichiarati inizialmente nei redditi di Marella. Una mancanza per cui gli Elkann hanno già versato all’Erario una somma di circa a 183 milioni di euro, estinguendo il debito con il fisco.