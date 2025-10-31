Trovata morta Miriam Oliviero la 24enne scomparsa a Siena

A individuare il corpo nei pressi di piazza del Campo i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul punto si erano concentrate le ricerche grazie al segnale dello smartphone della giovane

Miriam Oliviero, 24enne residente a Monteroni d’Arbia (Siena), scomparsa da martedì scorso è stata trovata morta stamane, a Siena. I carabinieri e vigili del fuoco hanno individuato il corpo su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del mangia, nei pressi di piazza del Campo a Siena. Proprio nell’area di piazza del Campo si erano concentrate le ricerche dopo che nella zona era stato geolocalizzato il telefono cellulare della giovane.

Chi era Miriam e come è scomparsa: quella domanda sul ritardo a lavoro

Miriam Oliviero lavorava alla biblioteca comunale di Monteroni d’Arbia, comune dove viveva e da cui si era allontanata. Martedì non si è presentata a lavoro. E non era tornata a casa, facendo scattare così l’allarme. L’ultimo contatto con la sua famiglia risale alle 13:30 di martedì scorso, quando la giovane aveva chiesto alla madre e al padre come comportarsi in caso di ritardo proprio sul posto di lavoro. Nessuno poi è più riuscito a mettersi in contatto con lei. «Non aveva più un centesimo, quindi se si è allontanata lo ha fatto senza mezzi propri o con qualcuno», hanno dichiarato nei giorni scorsi i genitori. «Forse ha incontrato una persona che, approfittando della sua fragilità, l’ha convinta a fare qualcosa contro la sua volontà». La giovane aveva un cane. Avrebbe senz’altro avvisato i suoi in caso di assenze, allontanamenti o ritardi.

Il segnale del cellulare a piazza del Campo

La geolocalizzazione del cellulare della giovane, come posizione, era nella centralissima piazza del Campo a Siena. Ed è qui che si sono concentrate le ricerche, con l’amara scoperta di stamane. Si stanno vagliando anche i filmati delle videocamere di sorveglianza tra Monteroni e il capoluogo. Per capire anche come la giovane si sia spostata dal piccolo comune alla città senese. Miriam non guidava e per spostarsi usava i mezzi pubblici.

