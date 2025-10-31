Orforglipron: la pillola per dimagrire che sostituirà Ozempic e Wegovy è in arrivo

Entro la fine del 2025 l'ok in Usa al prodotto ingeribile che usa la semaglutide

La pillola che ci cambierà il girovita è in arrivo. Novo Nordisk ed Eli Lily sono nelle fasi finali del processo di autorizzazione davanti alla Food and Drug Administration, l’agenzia Usa del farmaco. Per un farmaco che avrà gli stessi principi dell’Ozempic e del Wegovy. Sotto forma di pillola. Quando arriverà l’ok in America toccherà all’Europa. E quindi entro la fine del 2025 dovrebbe arrivare il via libera a un prodotto non più iniettabile, ma ingeribile. Che usa lo stesso principio attivo di Ozempic e Wegovy, ossia la semaglutide. Ma si trova “impacchettato” in una pellicola resistente ai succhi gastrici. Che assicura il rilascio di una considerevole percentuale nel sangue.

Ozempic e Wegovy

La Repubblica spiega oggi che Ely Lily è attualmente sul mercato con ounjaro e Zepbound (quest’ultimo non ancora disponibile in Italia). Ma ora punta a cambiare tutto. Non vuole confezionare in pillole la tirzepatide, ovvero il principio attivo dei due farmaci. Ma preferisce creare una molecola artificiale chiamata “orforglipron“, che non essendo un peptide come quella del concorrente può passare indisturbata nello stomaco. Il prodotto potrebbe arrivare sugli scaffali nell’estate 2026. Per prendersi una fetta ancora più grossa di un mercato che oggi vale 47 miliardi di dollari. E il cui giro d’affari potrebbe decuplicarsi nel giro di 7-8 anni.

Orforglipron: la pasticca per dimagrire

L’uso della pasticca invece dell’iniezione amplierà la platea dei futuri consumatori. Anche perché Novo Nordisk ed Eli Lily manterranno il prezzo delle pillole simile a quello delle punture. In Italia oggi i trattamenti vanno dai 250 ai 500 euro mensili. Negli Usa chi è con assicurazione sanitaria arriva a mille dollari. Chi paga di tasca propria ne paga 499. Intanto Novo Nordisk l’anno prossimo perderà il brevetto sulla semaglutide in Cina, India, Brasile e Canada. I produttori di generici avranno mano libera. Eli Lily si sta preparando. Nei suoi magazzini ci sono pillole già pronte per un valore di 800 milioni di dollari, pronte a sfruttare il nuovo boom dei farmaci anti-obesità.