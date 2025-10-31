Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpJannik SinnerUcraina
Macron spiazzato dalla studentessa: «Posso avere uno stage da voi?». La risposta del presidente francese – Il video

31 Ottobre 2025 - 21:27 Davide Aldrigo
La ragazza era attrezzata con tutto il necessario: con sé aveva il curriculum aggiornato e le idee chiare sulla destinazione precisa per il suo stage

A margine del Forum sulla pace in corso a Parigi, una giovane ha bloccato il presidente francese Emmanuel Macron per chiedergli di poter fare un tirocinio nel suo staff. La ragazza, che avrebbe già con esperienza alla Camera di Commercio francese in Marocco, ha consegnato il proprio CV al presidente che ha apprezzato la sua organizzazione e le ha chiesto per quale durata vorrebbe fare lo stage. Non è noto se dagli uffici dell’Eliseo sia poi arrivata un’offerta di lavoro ufficiale per la studentessa.

L’insolita richiesta fatta al presidente

«Signor Macron, buongiorno», si presenta la giovane. «Sono una studentessa di Sciences Po e ho già lavorato per lei alla Camera di Commercio francese in Marocco quando è venuto lo scorso ottobre». Poi prosegue: «Sto cercando uno stage al vostro…». Macron la interrompe: «Ha un curriculum?». «Certamente», risponde la ragazza. «È molto organizzata», commenta sorridendo il presidente, prima di chiedere: «Per quanto tempo vorrebbe lo stage?». «Sei mesi», risponde la studentessa. «Nel vostro dicastero per l’economia», aggiunge. Macron annuisce, fa l’occhiolino e si allontana.

Foto copertina: EPA/YOAN VALAT| Il presidente francese Emmanuel Macron al Palazzo dell’Eliseo per il Forum sulla pace di Parigi, Paris, 30 October 2025.

