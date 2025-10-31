Sangiuliano a Piazzapulita mostra il braccialetto “Siete dei poveri comunisti” – Il video

L’ex ministro e candidato di Fratelli d’Italia in Campania sfoggia un accessorio ispirato a una celebre frase di Berlusconi. «Da quando me lo hanno regalato non lo tolgo mai»

È bastato un braccialetto per catalizzare l’attenzione durante l’ultima puntata di Piazzapulita, in onda ieri sera, giovedì 30 ottobre su La7. Ospite del talk condotto da Corrado Formigli, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha mostrato al pubblico un accessorio dal messaggio inequivocabile. Si tratta di un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il riferimento è immediato. Sono le celebri parole pronunciate da Silvio Berlusconi nel 2009, durante un comizio a Cinisello Balsamo, rimaste negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sua retorica politica.

Formigli a Sangiuliano: "Mi fa vedere il braccialetto?", "Siete dei poveri comunisti".#piazzapulita https://t.co/qM3K3X0S0l — La7 (@La7tv) October 30, 2025

Il braccialetto in ricordo di Silvio

Interrogato da Formigli, Sangiuliano, sorridendo, ha spiegato che il braccialetto gli è stato regalato e che non se ne separa mai. Il gesto, ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social, ha rapidamente suscitato commenti e reazioni. Nel video allegato si vede il momento in cui l’ex ministro mostra il bracciale al conduttore, ribadendo con tono leggero che «è solo un omaggio, ma anche un segno d’affetto per un grande italiano».