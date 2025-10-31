Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
POLITICAGennaro SangiulianoLa7PiazzapulitaSilvio BerlusconiTvVideo

Sangiuliano a Piazzapulita mostra il braccialetto “Siete dei poveri comunisti” – Il video

31 Ottobre 2025 - 16:05 Ugo Milano
embed
L’ex ministro e candidato di Fratelli d’Italia in Campania sfoggia un accessorio ispirato a una celebre frase di Berlusconi. «Da quando me lo hanno regalato non lo tolgo mai»

È bastato un braccialetto per catalizzare l’attenzione durante l’ultima puntata di Piazzapulita, in onda ieri sera, giovedì 30 ottobre su La7. Ospite del talk condotto da Corrado Formigli, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e oggi candidato di Fratelli d’Italia alle regionali in Campania, ha mostrato al pubblico un accessorio dal messaggio inequivocabile. Si tratta di un braccialetto con la scritta “Siete dei poveri comunisti”. Il riferimento è immediato. Sono le celebri parole pronunciate da Silvio Berlusconi nel 2009, durante un comizio a Cinisello Balsamo, rimaste negli anni uno dei simboli più riconoscibili della sua retorica politica.

Il braccialetto in ricordo di Silvio

Interrogato da Formigli, Sangiuliano, sorridendo, ha spiegato che il braccialetto gli è stato regalato e che non se ne separa mai. Il gesto, ripreso dalle telecamere e rilanciato sui social, ha rapidamente suscitato commenti e reazioni. Nel video allegato si vede il momento in cui l’ex ministro mostra il bracciale al conduttore, ribadendo con tono leggero che «è solo un omaggio, ma anche un segno d’affetto per un grande italiano».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Perché la Corte dei Conti boccia il Ponte sullo Stretto, che c’entra Webuild e cosa succede adesso

2.

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

3.

Ponte sullo Stretto, il rischio di un altro no a novembre: il contratto sotto esame della Corte dei Conti

4.

Il governo dopo il no al Ponte: «Avanti con l’opera». Salvini e il vertice urgente con Meloni e Tajani: «Spero non sia vendetta sulla Giustizia»

5.

Il deputato Borrelli e la risposta a Rita De Crescenzo: «Non le devo scuse, è lei che dovrebbe chiedere perdono alla città di Napoli e alla nostra cultura»

leggi anche
maria rosaria boccia sangiuliano report audio indagata
ATTUALITÀ

Caso Sangiuliano-Report, Boccia indagata per l’audio tra l’ex ministro e la moglie: le accuse per lei e un giornalista

Di Ugo Milano
gennaro sangiuliano campania
POLITICA

Clamorosa svista nelle liste FdI per le regionali in Campania: «Gennaro Sangiuliano detto Genny, nato nel 1862»

Di Davide Aldrigo
gennaro sangiuliano dichiarazioni avvocato archiviazione
POLITICA

Gennaro Sangiuliano e la candidatura in Campania: «Forse perché sono di destra non dovrei avere questo diritto?»

Di Alba Romano