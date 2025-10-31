Questi velivoli militari USA non sono nei Caraibi e non hanno nulla a che fare con il Venezuela

La scena ripresa nel video riguarda un'anniversario delle forze armate americane

Sui social si parla di una probabile invasione americana del Venezuela dopo la diffusione di un video che mostrerebbe elicotteri e caccia USA nei Caraibi. Tuttavia, la scena non ha nulla a che fare con il Sud America e non dimostra un imminente attacco contro Maduro da parte di Donald Trump.

Per chi ha fretta

Il video non mostra delle operazioni militari USA nei Caraibi.

Risulta girato durante l’anniversario dei Marines a Camp Pendleton, in California.

Analisi

Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione:

Usa intensificano attività militare nei Caraibi: si avvicina l’attacco al Venezuela? Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale nel Mar dei Caraibi, al largo del Venezuela: agli esistenti cacciatorpediniere, incrociatori e navi da sbarco con marines si sta per aggiungere la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, con decine di elicotteri, caccia e aerei da combattimento, più 10mila marines. In precedenza Trump non aveva escluso operazioni terrestri contro i cosiddetti “narco-terroristi” di Maduro. In risposta, Maduro ha schierato i sistemi russi “Igla-S” e S-300, accusando Washington di preparare un invasione per il controllo dei giganteschi giacimenti petroliferi del Paese, i più grandi del pianeta

Il video risulta condiviso anche su X sostenendo che sia stato ripreso nel confine Venezuelano.

Video realizzato in California, non nei Caraibi

Il video è stato pubblicato su TikTok dall’utente @dab_queen209, che lo ha realizzato durante l’evento per il 250° anniversario del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, celebrato a Camp Pendleton, in California.

Conclusioni

Il video non documenta un’imminente operazione militare americana contro il Venezuela. Le immagini provengono da una parata dei Marines a Camp Pendleton, in California, e non hanno alcun legame con i Caraibi.

