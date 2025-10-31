Questi velivoli militari USA non sono nei Caraibi e non hanno nulla a che fare con il Venezuela
Sui social si parla di una probabile invasione americana del Venezuela dopo la diffusione di un video che mostrerebbe elicotteri e caccia USA nei Caraibi. Tuttavia, la scena non ha nulla a che fare con il Sud America e non dimostra un imminente attacco contro Maduro da parte di Donald Trump.
Per chi ha fretta
- Il video non mostra delle operazioni militari USA nei Caraibi.
- Risulta girato durante l’anniversario dei Marines a Camp Pendleton, in California.
Analisi
Il video viene accompagnato dalla seguente narrazione:
Usa intensificano attività militare nei Caraibi: si avvicina l’attacco al Venezuela? Gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza navale nel Mar dei Caraibi, al largo del Venezuela: agli esistenti cacciatorpediniere, incrociatori e navi da sbarco con marines si sta per aggiungere la più grande portaerei del mondo, la USS Gerald R. Ford, con decine di elicotteri, caccia e aerei da combattimento, più 10mila marines. In precedenza Trump non aveva escluso operazioni terrestri contro i cosiddetti “narco-terroristi” di Maduro. In risposta, Maduro ha schierato i sistemi russi “Igla-S” e S-300, accusando Washington di preparare un invasione per il controllo dei giganteschi giacimenti petroliferi del Paese, i più grandi del pianeta
Il video risulta condiviso anche su X sostenendo che sia stato ripreso nel confine Venezuelano.
Video realizzato in California, non nei Caraibi
Il video è stato pubblicato su TikTok dall’utente @dab_queen209, che lo ha realizzato durante l’evento per il 250° anniversario del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, celebrato a Camp Pendleton, in California.
Conclusioni
Il video non documenta un’imminente operazione militare americana contro il Venezuela. Le immagini provengono da una parata dei Marines a Camp Pendleton, in California, e non hanno alcun legame con i Caraibi.
