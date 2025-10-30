Sudan, la foto falsa della madre e il bambino nella fossa
Circola un’immagine che ritrae una donna con in braccio un bambino, accovacciata dentro una fossa, davanti a un villaggio in fiamme. Di fronte a lei, due ombre di uomini armati con dei fucili automatici. La scena viene riportata come prova delle atrocità commesse in Sudan dalle forze paramilitari RSF, ma si tratta di una scena generata con l’Intelligenza Artificiale.
Per chi ha fretta
- È un fotogramma di un video generato con l’Intelligenza Artificiale.
- Il video è stato pubblicato su Instagram dall’utente Khoubaib Ben Ziou, che specifica chiaramente la sua natura artificiale.
- Nel video si nota un errore tipico dell’AI.
Analisi
L’immagine viene condivisa con la seguente narrazione:
Secondi prima che una madre e suo figlio vengano assassinati dalle milizie RSF sostenute dagli Emirati Arabi Uniti in Sudan. Un altro genocidio si sta svolgendo davanti ai nostri occhi.
L’autore dell’immagine falsa
In basso a sinistra, sopra l’ombra della testa di uno dei due uomini armati, è presente una scritta. Si tratta del nickname dell’autore: @khoubaib.bz.
L’immagine è un fotogramma del reel pubblicato dal creator Khoubaib Ben Ziou. Nel post è ben presente una nota:
Video generato dall’Intelligenza Artificiale
L’errore dell’Intelligenza Artificiale
Osservando attentamente la scena, ad un certo punto, la mano destra della donna attraversa il braccio sinistro, come se fosse incorporea.
Questo tipo di errore è tipico delle immagini create dall’Intelligenza Artificiale, che confondono la disposizione degli arti o la coerenza anatomica nei movimenti.
Conclusioni
L’immagine della donna col bambino nella fossa non documenta atrocità in Sudan, ma è un’elaborazione realizzata con l’Intelligenza Artificiale dal creator Khoubaib Ben Ziou.
