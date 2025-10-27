La bufala di Zelensky con gli stivali a zeppa come le Spice Girls

L'immagine presenta i tipici errori dell'Intelligenza Artificiale generativa

Circola sui social una foto del presidente ucraino Zelensky che lo mostrerebbe con un paio di vistosi stivali con la zeppa, paragonandolo ironicamente alle Spice Girls. Ma si tratta di un’immagine alterata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da canali di propaganda noti per diffondere contenuti legati alla guerra in Ucraina.

Ecco un esempio di condivisione dell’immagine alterata:

Altri utenti commentano così:

Ma che scarpe ridicole per un politico… siamo ufficialmente entrati nella commedia geopolitica. Zelensky con quelle zeppe sembra pronto più a esibirsi in un concerto delle Spice Girls che a un vertice internazionale. Manca solo il microfono glitterato e la coreografia “Tell me what you want, what you really really want…” Forse pensava che l’altezza facesse la potenza. O magari è solo un modo per guardare dritto negli occhi i giganti della NATO senza usare la scala. In ogni caso, la diplomazia mondiale non è mai stata così… alla moda. Chi avrebbe mai detto che la nuova arma politica del secolo non fosse il gas, ma un paio di stivali con rialzo da 10 centimetri? Zelensky non conquista territori, ma centimetri — e a quanto pare, anche qualche risata.