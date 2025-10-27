La bufala di Zelensky con gli stivali a zeppa come le Spice Girls
Circola sui social una foto del presidente ucraino Zelensky che lo mostrerebbe con un paio di vistosi stivali con la zeppa, paragonandolo ironicamente alle Spice Girls. Ma si tratta di un’immagine alterata con l’Intelligenza Artificiale, diffusa da canali di propaganda noti per diffondere contenuti legati alla guerra in Ucraina.
Analisi
Ecco un esempio di condivisione dell’immagine alterata:
Altri utenti commentano così:
L’immagine riporta un watermark riconducibile all’account X di propaganda “MyLordBebo”, già noto per la diffusione di contenuti falsi (ne parliamo ad esempio qui e qui).
La diffusione della foto alterata
L’immagine falsa non è opera diretta dell’utente “MyLordBebo”. Come spesso accade, l’account riprende contenuti già circolanti sul web. In questo caso, una precedente pubblicazione individuata risale al 25 ottobre 2025, da parte dell’utente Andrej Skljarov, di San Pietroburgo.
L’immagine alterata con l’Intelligenza Artificiale
L’uomo insieme a Zelensky pare essere il Presidente del Consiglio UE Antonio Costa, ma il suo volto risulta deformato. Attraverso una ricerca inversa, è possibile riscontrare lo scatto originale sul sito austriaco Puls24, pubblicato nel dicembre 2024. Lo scatto risale al 19 dicembre di quell’anno.
Nell’immagine autentica, oltre ai volti, anche gli abiti dei protagonisti risultano diversi. Inoltre, la versione falsa presenta vari errori tipici dell’IA generativa, come mani deformate e loghi irregolari sui microfoni.
Sfogliando la galleria di AFP, da dove viene lo scatto pubblicato da Puls24, troviamo uno scatto precedente dove è possibile osservare il tipo di scarpe indossato da Zelensky:
In un incontro successivo, datato 23 ottobre 2025, Zelensky indossava delle scarpe normalissime, senza alcun rialzo.
Conclusioni
La foto che mostra Volodymyr Zelensky con stivali con la zeppa è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale. Lo scatto originale, così come le altre immagini pubblicate nell’archivio di AFP, non mostrano nulla di simile.
