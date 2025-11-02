Capolavoro Caparezza, disastro Capo Plaza, male anche Fedez e Tedua. Le nostre recensioni alle uscite della settimana

Nuova domenica alla fine di un nuovo weekend di uscite. Un weekend che ci ricorderemo a lungo essendo quello dell’uscita del nuovo meraviglioso, intergalattico, disco di Caparezza, certamente tra i più intensi dell’anno. E passare da Caparezza a Capo Plaza, che invece propone uno dei dischi più inutili dell’anno, è roba da coraggiosi, un salto a capofitto nel vuoto cosmico più nero.
Fortunatamente il mercato italiano propone dei buoni singoli, come quello di Gigi D’Alessio in featuring con Khaled e Jovanotti, un brano davvero ben speziato. A proposito di feat. molto interessante quello di Aiello con Levante, ancor di più quello di Gianni Bismark con Giuliano Sangiorgi. Nomi illustri tra i bocciati dove troviamo Fedez, che propone un brano molto confuso tra disagio e tendenze da hit, e Tedua, che in pratica pubblica un pezzo per vendere i biglietti del prossimo San Siro, operazione che non capiamo fino in fondo.
Chicca della settimana: Appassirò (?), disco meravigliosamente sanguigno di Versailles. A voi tutte le nostre recensioni alle ultime uscite italiane.
