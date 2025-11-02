Jannik Sinner trionfa a Parigi e torna numero uno al mondo: battuto in finale Auger-Aliassime, sorpassato Alcaraz

Il tennista italiano si è imposto nella finale del Masters 1000 di Parigi vincendo in due set: 6-4, 7-6

Ha un sapore speciale la vittoria strappata da Jannik Sinner sul campo del Masters 1000 di Parigi. Alla sua prima finale in carriera nel torneo francese, l’italiano si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4, 7-6. Una prestazione che gli ha permesso non solo di vincere il trofeo, ma anche di riconquistare il titolo di numero uno al mondo nella classifica Atp, scavalcando l’eterno rivale Carlos Alcaraz, eliminato al primo turno del torneo parigino.

Il percorso di Sinner a Parigi

Sinner è arrivato alla finale del Masters 1000 di Parigi senza mai perdere un set. I game persi sono complessivamente 19, mentre l’argentino Cerundolo — sfidato agli ottavi — è l’unico ad aver forzato un long set, perso poi 7-5. In semifinale, Jannik ha stracciato il tedesco Alexander Zverev, numero tre al mondo, con il punteggio di 6-0, 6-1.

I precedenti di Sinner e Auger-Aliassime

Prima della finale di oggi, Sinner e Auger-Aliassime si sono sfidati altre quattro volte, con un bilancio di due vittorie ciascuno. Quelle del canadese risalgono entrambe al 2022, mentre quelle di Sinner alla scorsa estate: prima nei quarti del torneo di Cincinnati, poi nella semifinale dello Us Open.

Foto copertina: EPA/Christophe Petit Tesson