Sinner batte Shelton e vola in semifinale, l’azzurro a valanga a Parigi: chi sarà il prossimo avversario

31 Ottobre 2025 - 20:22 Giulia Norvegno
Jannik Sinner
Jannik Sinner
Finisce 6-3, 6-3 l'ottavo di finale contro lo statunitense

Jannik Sinner approda in semifinale al Masters 1000 di Parigi. L’azzurro batte in due set lo statunitense Ben Shelton con il punteggio di 6-3, 6-3. In semifinale Sinner incontrerà il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev. 

«Adesso non penso alla classifica – ha detto Sinner a fine partita – Sono conseguenze di come uno gioca: si va giorno per giorno. Ci sono sfide difficili che mi aspettano ma quello che succede, succede. È una stagione lunga con bellissimi risultati e nessuno di questi si deve dare per scontato. Sono contento della situazione nella quale mi trovo». Con lo statunitense «è stata una partita davvero difficile – spiega l’altoatesino – Lo si sapeva già alla vigilia. A volte non c’è tanto controllo perché lui serve bene ma oggi penso di aver risposto bene. Ho giocato in modo solido ed aggressivo. Sono molto contento. Ora vediamo cosa succederà… la prossima partita sarà molto fisica».

