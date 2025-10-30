Jannik Sinner all’assalto del numero 1, alle 19 sfida Cerundolo a Parigi: dove vederla

Dopo aver superato Zizou Bergs, l’azzurro sfiderà l’argentino per una qualificazione ai quarti di finale. I precedenti però non hanno sempre sorriso all’azzurro

Con Carlos Alcaraz fuori dai giochi e il trono del ranking Atp che fa gola, Jannik Sinner deve calibrare il suo assalto al primo posto mondiale passo dopo passo. Il netto 2-0 rifilato al belga Zizou Bergs è già acqua passata e alle 19 di oggi, giovedì 30 ottobre, tornerà in campo sul centrale di Parigi per sfidare l’argentino Francisco Cerundolo.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Gli scontri tra Sinner e Cerundolo dimostrano quanto l’argentino, numero 21 al mondo, sia stato (e possa essere) un avversario ostico. Il tennista altoatesino vanta 3 vittorie su 5 scontri diretti. L’ultima a maggio agli Internazionali di Roma, mentre gli altri match li hanno disputati tra il 2022 (due vittorie di Sinner, una di Cerundolo) e una nel 2023.

Dove vedere Sinner oggi in Tv

Le partite di Sinner, come tutte quelle del Masters 1000 di Parigi, sono trasmesse sui canali Sky Sport via satellite, oppure in streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.

Sinner e la caccia al numero 1: come può superare Alcaraz

Il Paris Master distribuisce punti secondo la classica scala dei Masters 1000: 1000 al vincitore, 650 al finalista, 400 ai semifinalisti, 200 ai quarti, poi a scalare 100, 50, 30 e 10 punti rispettivamente per quarto turno, terzo turno, secondo turno e primo turno. Grazie all’eliminazione immediata di Alcaraz, Sinner ha una chance concreta di riprendersi la vetta mondiale entro il 2 novembre, ultimo giorno del torneo. Gli basterà vincere Parigi-Bercy. In quel caso metterebbe in cascina 1000 punti pesantissimi, senza scartarne alcuno visto che l’anno scorso non ha partecipato. Al momento lo spagnolo comanda con 11.250 punti contro i 10.510 dell’azzurro.