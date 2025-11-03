Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Il momento del secondo crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma – Il video

03 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini del nuovo crollo alla Torre dei Conti in Largo Corrado Ricci, ai Fori Imperiali a Roma, dove in precedenza si era verificato un primo cedimento della struttura, che è in fase di ristrutturazione. Il crollo, ripreso in un video da Markus Kutzschbach, un turista austriaco tra tanti presenti in zona, è avvenuto in tarda mattinata in una delle zone tra le più frequentate della Capitale dai turisti, a pochi passi dal Colosseo. In corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato il crollo parziale. A quanto accertato, stamattina erano al lavoro nella torre al centro di Roma undici operai. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE Courtesy Markus Kutzschbach – Austria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

