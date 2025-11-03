Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
Sondaggio Swg, cresce solo Fratelli d’Italia. Calano Pd e Forza Italia. Stabile la Lega

03 Novembre 2025 - 19:41 Ugo Milano
Aumenta dell'1% la percentuale di chi preferisce non esprimere il suo voto

Questa settimana, al 3 novembre, l’orientamento di voto degli italiani premia, tra i partiti maggiori, solo Fratelli d’Italia con +0,2%, stabile la Lega, in leggero calo Partito Democratico -0,1%, Movimento 5 Stelle -0,2%, Forza Italia -0,1% e Verdi e sinistra -0,2%.

Nei partiti minori + Europa sale di poco +0,1% e Altre Liste +0,3%. Stabili Azione, Italia Viva e Noi Moderati. Aumenta dell’1% la percentuale di chi non si esprime.





