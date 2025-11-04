L’Ue prepara l’allargamento, Montenegro e Albania (quasi) pronti all’adesione. La strigliata a Zelensky: «Corruzione, niente passi indietro»

Il rapporto della Commissione valuta «eccezionali» i progressi dei due Paesi balcanici. S'allontana l'adesione per Serbia, Georgia e Macedonia del Nord

Potrebbe essere il Montenegro il prossimo Paese ad entrare nell’Unione europea. È quanto emerge dal rapporto annuale sull’allargamento dell’Ue presentato oggi dalla Commissione europea. Che indica come «primi della classe» nell’avanzamento sulla strada delle riforme necessarie il Montenegro, appunto, e l’Albania. Se continueranno a rispettare la tabella di marcia prevista, i due Paesi potrebbero concludere i negoziati di adesione rispettivamente entro la fine del 2026 e del 2027. Prioritario per entrambi i Paesi resta il rafforzamento dello stato di diritto. Più nello specifico, il governo montenegrino ha dimostrato «un chiaro impegno politico» accelerando «notevolmente i preparativi per l’adesione nell’ultimo anno», si legge nel rapporto. La Commissione plaude anche allo «slancio senza precedenti» dell’Albania di Edi Rama. Un risultato «eccezionale» – annota Bruxelles -, che è un «chiaro riconoscimento del fermo impegno politico e delle chiare aspirazioni europee della sua società». A Podgorica si chiedono «ulteriore progressi nei settori critici della libertà di espressione e dei media, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata» mentre Tirana dovrà compiere «ulteriori sforzi nelle indagini sui trafficanti di esseri umani e aumentare l’identificazione e lo smantellamento dei gruppi criminali».

Le spine per l’Ucraina

Anche per quanto riguarda l’Ucraina, che punta a concludere i negoziati di adesione entro il 2028, la Commissione sottolinea i progressi compiuti «nonostante le difficilissime condizioni generate dalla guerra di aggressione russa». Per l’esecutivo Ue, Kiev ha infatti mostrano «un notevole impegno nel percorso di adesione». Ma le ombre non mancano. «Le recenti tendenze negative, tra cui la crescente pressione sulle agenzie specializzate nella lotta alla corruzione e sulla società civile, devono essere decisamente invertite», segnala la Commissione. Il prossimo anno sarà un momento di verità per tutti i Paesi candidati, «ma soprattutto per quelli che hanno presentato piani ambiziosi per completare i negoziati», ha dichiarato la commissaria europea Marta Kos.

La bocciatura di Serbia e Macedonia del Nord

Meno brillanti le valutazione per gli altri Paesi balcanici in lizza per l’adesione. La Macedonia del Nord inciampa dopo l’arrivo di un governo nazionalista. Nonostante il cambio di nome nel 2019 per chiudere la disputa con la Grecia, il Paese resta frenato dalle tensioni con la Bulgaria che aveva chiesto l’inserimento della minoranza bulgara in Costituzione come condizione per il via libera dell’adesione Ue dello Stato balcanico. Serbia e Bosnia-Erzegovina restano invece gli eterni ripetenti, intrappolate nelle rispettive crisi politiche. Bruxelles lamenta un «notevole rallentamento» nell’attuazione delle riforme da parte di Belgrado, dove il presidente Aleksandar Vučić dovrà decidere se rimanere nel gruppo Ue o farsi “adottare” da Mosca, mentre le proteste contro la corruzione continuano a rumoreggiare nelle strade. Palazzo Berlaymont punta il dito contro la «retorica divisiva che ha portato a una grave erosione della fiducia» e chiede che cessino «le frequenti narrazioni anti-Ue utilizzate anche dai politici e riprese dai media». Malgrado le riserve espresse, la valutazione positiva della Commissione sull’apertura del cluster tre (competitività e crescita inclusiva) «resta valida». Il Kosovo, pur non essendo ancora formalmente candidato, viene comunque valutato: ha presentato domanda di adesione nel 2022, ma il processo resta bloccato finché cinque Stati membri continueranno a non riconoscerne l’indipendenza.

Non classificate Georgia e Turchia

Dalle “pagelle” della Commissione Ue emerge poi la sonora bocciatura della Georgia: il governo filorusso di Sogno Georgiano ha spento le speranze europee con repressioni e derive autoritarie. Pur ribadendo la «ferma solidarietà al popolo georgiano» e «la disponibilità a continuare a sostenere i georgiani nel loro cammino verso un futuro europeo», la relazione denuncia il «grave arretramento nei fondamentali a tutti i livelli». E poi c’è la Turchia, lo “studente” che non si presenta nemmeno all’esame. La sua candidatura resta congelata dal 2018, complice un palese arretramento su stato di diritto e diritti umani. «I fatti che hanno portato a congelare il processo di integrazione rimangono invariati – scrive la Commissione – soprattutto alla luce dell’ulteriore regresso registrato nei settori dei diritti fondamentali e dello stato di diritto». Tuttavia, nella relazione si sottolinea anche come le sfide geopolitiche richiedano «un partenariato più forte» con Ankara. Insomma, la classe dell’allargamento resta vivace, ma il traguardo europeo è ancora lontano per molti.

Foto copertina: EPA/OLIVIER MATTHYS | La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e l’Alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas a Bruxelles, 04 novembre 2025