Crollo Torre dei Conti a Roma, Giuli: "Lavoro esemplare, molte vite a rischio per salvarne una" – Il video

04 Novembre 2025 - 01:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 "E' stato fatto lavoro esemplare. Molte vite messe a rischio per salvare questa vita. L'operaio è uscito vivo da una situazione che sembrava disperata. La situazione dal punto di vista medico ovviamente è tutta da valutare ed è critica. L'operazione svolta dai vigili del fuoco è stata magnifica, esemplare sotto tutti gli aspetti. Ora siamo qui che confidiamo nel felice esito di tutta la vicenda" così il Ministro Giuli, dopo che l'operaio intrappolato nelle macerie della Torre dei Conti crollata a Roma è stato liberato e affidato alle cure del personale sanitario. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

