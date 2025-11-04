La Fiorentina esonera Stefano Pioli: la scelta del club dopo 10 giornate da incubo

Fatale il bilancio in classifica: ultimo posto con appena 4 punti e zero vittorie. La squadra affidata (per ora) al tecnico della Primavera Daniele Galloppa

La Fiorentina ha esonerato Stefano Pioli. Si interrompe così dopo 10 giornate, come era nell’aria da giorni, l’avventura alla guida dei Viola del tecnico vincitore dello scudetto nel 2022 con il Milan. La squadra di Firenze annaspa in ultima posizione in classifica di Serie A, col magro bilancio di quattro punti e zero vittorie. Per il momento a guidare la squadra sarà l’allenatore della Primavera Daniele Galloppa. In attesa, si presume, della scelta strutturale della società su chi dovrà rimpiazzare Pioli e tentare di tirare fuori i Viola da una situazione di classifica imbarazzante.

Il comunicato del club

La Fiorentina per il momento ha comunicato le sue decisioni con uno scarno comunicato: «ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata, temporaneamente, affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a Mister Daniele Galloppa».

Foto di copertina: ANSA / MATTEO BAZZI