Luciano Spalletti a un passo dalla Juve, manca solo la firma: il contratto, lo stipendio e chi chiama nello staff

L'ex ct azzurro arrivato in mattinata alla Continassa. Nel pomeriggio previsto il primo incontro con la squadra

È il giorno di Luciano Spalletti alla Juventus. Il tecnico è ora alla Continassa, per l’incontro con la dirigenza e la firma del contratto. Nel pomeriggio lo attenderanno le visite mediche insieme al suo staff al JMedical. Alle 15 l’allenatore conoscerà i suoi nuovi giocatori sul campo di allenamento, mentre l’esordio in panchina per una gara ufficiale sarà sabato sera allo stadio Giovanni Zini per la sfida Cremonese-Juventus. Contro la squadra di Davide Nicola, che in campionato è a solo un punto di distanza dalla Juventus, Spalletti darà la caccia ai primi tre punti della sua avventura in bianconero.

L’arrivo di Spalletti alla Continassa

L’arrivo nel quartier generale della Vecchia Signora non lascia più dubbi: inizia oggi l’era di Spalletti alla Juventus. Dopo che nei giorni scorsi le voci si sono fatte sempre più insistenti, questa mattina l’ex commissario tecnico della Nazionale ha varcato i cancelli della Continassa, il centro sportivo dove si allena la squadra bianconera. Il tecnico è pronto a siglare l’accordo con il club torinese e già nel pomeriggio lo attendono diversi appuntamenti. Arrivato sul posto Spalletti è stato accolto da una cinquantina di tifosi a caccia di selfie e autografi.

Il contratto di Spalletti e lo staff tecnico

Il contratto firmato da Spalletti prevede che l’allenatore di Certaldo guidi la Juventus fino al termine di questa stagione, con un’opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per questi mesi primi otto mesi l’allenatore dovrebbe percepire 3 milioni di euro. Con Spalletti arriveranno cinque collaboratori, uomini di fiducia del tecnico, gli stessi che lo hanno affiancato nel biennio di Coverciano alla guida della Nazionale. Il vice sarà Marco Domenichini, storico braccio destro, mentre Daniele Baldini ricoprirà il ruolo di secondo assistente tecnico. A completare lo staff tecnico ci sarà Salvatore “Sasà” Russo, mentre la preparazione atletica sarà affidata a Francesco Sinatti e Franco Ferrini, anche loro già parte dello staff azzurro.

La Juventus riparte da Spalletti

Il turno infrasettimanale aveva obbligato la Juventus a giocare contro l’Udinese con il tecnico della Next Gen Massimo Brambilla in panchina. Ma la sua reggenza è già finita e dopo l’era Tudor i bianconeri si preparano a continuare la loro stagione sotto la guida di Luciano Spalletti. Dopo Roma, Milano (sponda Inter) e Napoli, dove ha vinto uno storico scudetto, il tecnico è ora pronto per la firma con l’unica grande piazza del calcio italiano che ancora gli mancava. Ad aspettarlo troverà, tra gli altri, il figlio Federico, dal 2024 osservatore della Juventus.