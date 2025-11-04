Chi è la talpa del Garante Privacy che ha dato a Report mail e chat riservate?

Gli uffici a caccia del responsabili. Ieri riunione a Piazza Venezia. Ma senza esito

Chi è la talpa del Garante della Privacy? Dopo la puntata di Report i quattro componenti dell’Authority – sui quale pende una richiesta di dimissioni da parte dell’opposizione – si sono riuniti per capire chi ha fornito alla trasmissione di Rai3 i documenti mostrati durante la diretta. Una seduta in un clima di sospetti e fiducia, racconta Repubblica. Prima è stato addirittura chiesto a tutti di lasciare i telefonini fuori dalla stanza.

La talpa del Garante Privacy

L’unica presenza esterna è stata quella dell’ex segretario generale Fabio Mattei, da tempo traslocato alla Difesa. All’epoca era responsabile dei concorsi interni finiti sotto la lente del programma condotto da Sigfrido Ranucci. L’obiettivo della riunione è chiaro: individuare chi ha fatto uscire dall’edificio di Piazza Venezia mail, chat e informazioni riservate. Ma chissà se è stato raggiunto. Intanto però per domenica prossima è in programma un altro servizio sul Garante. E sul membro Agostino Ghiglia, andato con l’auto di servizio nella sede di FdI il giorno prima che la Privacy comminasse 150 mila euro di multa a Report per la diffusione della telefonata fra l’ex ministro Sangiuliano e sua moglie.

Spese, stipendi, politica

Il prossimo servizio sarà un approfondimento sul funzionamento dell’ufficio, spese, stipendi e altri legami con la politica. In quello che viene definito un sistema di amichettismo che coinvolge l’intero collego. E un particolare inedito: oltre a Ghiglia, anche un altro dei membri del Garante ha chiamato l’ad Giampaolo Rossi per sollecitare lo stop della messa in onda di Report. Un tentativo di censura andato però a vuoto.