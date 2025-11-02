Ultime notizie Donald TrumpJannik SinnerPoliziaUcraina
POLITICAFdIGennaro SangiulianoInchiesteMultePrivacyRaiReportSigfrido RanucciTv

Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

02 Novembre 2025 - 18:18 Cecilia Dardana
embed
ghiglia ranucci report
ghiglia ranucci report
Il membro del Garante per la Privacy accusa la trasmissione di aver acquisito in modo illecito corrispondenza privata. Ranucci: «È un tentativo di censura»

Nuovo scontro tra Report e il Garante per la privacy. Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, ha inviato una diffida alla redazione del programma Rai chiedendo di non mandare in onda la puntata prevista per questa sera su Rai 3, dedicata all’affaire Sangiuliano. Nell’inchiesta, anticipata da Repubblica e dai canali social della trasmissione, Report ricostruisce una serie di presunti contatti tra Ghiglia e Arianna Meloni, sorella della premier e dirigente di Fratelli d’Italia, avvenuti alla vigilia della decisione con cui l’Autorità inflisse una multa al programma per la diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. Ghiglia, nella diffida inviata alla trasmissione, precisa di aver dato mandato ai propri legali di verificare se siano stati commessi reati

La diffida di Ghiglia a Report

Nella lettera inviata alla redazione, Ghiglia sostiene che Report avrebbe fatto un’acquisizione illecita di corrispondenza privata, citando mail e messaggi interni destinati alla sua segreteria, nei quali si menzionava un incontro con Arianna Meloni presso la sede del partito. Da qui la richiesta formale di bloccare la messa in onda e di rimuovere dai social ogni anticipazione relativa alla vicenda. La diffida riguarderebbe la presunta violazione di dati personali e l’uso non autorizzato di comunicazioni riservate. Ghiglia chiede che tali materiali non siano né trasmessi né diffusi in alcuna forma.

La replica di Report

Il conduttore Sigfrido Ranucci ha respinto con forza le accuse: «Non c’è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche. Quello che tenta di fare Ghiglia – ha dichiarato – è mettere un bavaglio. È un’interruzione del servizio pubblico». La puntata, spiega Report, intende ricostruire una serie di anomalie all’interno dell’Autorità per la Privacy, legate non solo al caso Sangiuliano ma anche ad altri episodi che avrebbero coinvolto esponenti di Fratelli d’Italia, in cui – secondo l’inchiesta – Ghiglia avrebbe avuto un ruolo diretto.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di “Domani” sull’abitazione fuori Roma: «Così ha risparmiato 70mila euro di tasse»

2.

Il Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti e il danno erariale: «Rischiano di dover pagare loro»

3.

Sondaggi Ipsos: FdI stabile, gradimento per Meloni e governo in crescita

4.

Marta Fascina e Berlusconi: «La riforma della giustizia è sua. Io vivo un lutto insuperabile»

5.

Cori fascisti nella sede FdI a Parma, parla Crosetto: «Vanno presi a calci e mandati via»

leggi anche
ranucci ghiglia
POLITICA

Report, Ghiglia e quella mail ai suoi prima di andare nella sede di Fratelli d’Italia: «Domani andrò da Arianna Meloni»

Di Ugo Milano
agostino ghiglia privacy sede fdi report ranucci
ATTUALITÀ

Agostino Ghiglia e Report: «Voglio un contraddittorio con Ranucci»

Di Alba Romano
maria rosaria boccia sangiuliano report audio indagata
ATTUALITÀ

Caso Sangiuliano-Report, Boccia indagata per l’audio tra l’ex ministro e la moglie: le accuse per lei e un giornalista

Di Ugo Milano
arianna meloni arrabbiata report
POLITICA

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

Di Alessandro D’Amato
ghiglia ranucci report
ATTUALITÀ

Scontro aperto tra Ranucci e Ghiglia. Per Report il membro del Garante ha ricevuto i ricorsi da Sangiuliano, lui ammette ma assicura: «Nessuna corsia preferenziale»

Di Alba Romano
pasquale stanzione audio moglie sangiuliano report privacy
ATTUALITÀ

Il presidente del Garante della Privacy e la multa a Report: «È legittima. Ghiglia da FdI? Era lì per altro»

Di Alba Romano
luigi manconi federica corsini sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

Ranucci ha sbagliato su quell’audio, ha ragione il Garante della Privacy. Su Repubblica il commento-sorpresa che tira le orecchie a Report

Di Fosca Bincher
federica corsini report audio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia sigfrido ranucci
ATTUALITÀ

La prima volta di Federica Corsini è contro Report: «Io umiliata». Lollobrigida e i fondi alla festa dei funghi

Di Alessandro D’Amato
agostino ghiglia privacy sede fdi report ranucci
ATTUALITÀ

Agostino Ghiglia, il membro del Garante della Privacy e Report: «Io pedinato. Denuncerò»

Di Alessandro D’Amato