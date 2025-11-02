Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

Il membro del Garante per la Privacy accusa la trasmissione di aver acquisito in modo illecito corrispondenza privata. Ranucci: «È un tentativo di censura»

Nuovo scontro tra Report e il Garante per la privacy. Agostino Ghiglia, membro dell’Autorità, ha inviato una diffida alla redazione del programma Rai chiedendo di non mandare in onda la puntata prevista per questa sera su Rai 3, dedicata all’affaire Sangiuliano. Nell’inchiesta, anticipata da Repubblica e dai canali social della trasmissione, Report ricostruisce una serie di presunti contatti tra Ghiglia e Arianna Meloni, sorella della premier e dirigente di Fratelli d’Italia, avvenuti alla vigilia della decisione con cui l’Autorità inflisse una multa al programma per la diffusione dell’audio di una telefonata tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie. Ghiglia, nella diffida inviata alla trasmissione, precisa di aver dato mandato ai propri legali di verificare se siano stati commessi reati

La diffida di Ghiglia a Report

Nella lettera inviata alla redazione, Ghiglia sostiene che Report avrebbe fatto un’acquisizione illecita di corrispondenza privata, citando mail e messaggi interni destinati alla sua segreteria, nei quali si menzionava un incontro con Arianna Meloni presso la sede del partito. Da qui la richiesta formale di bloccare la messa in onda e di rimuovere dai social ogni anticipazione relativa alla vicenda. La diffida riguarderebbe la presunta violazione di dati personali e l’uso non autorizzato di comunicazioni riservate. Ghiglia chiede che tali materiali non siano né trasmessi né diffusi in alcuna forma.

La replica di Report

Il conduttore Sigfrido Ranucci ha respinto con forza le accuse: «Non c’è stato nessun materiale trafugato o intrusioni informatiche. Quello che tenta di fare Ghiglia – ha dichiarato – è mettere un bavaglio. È un’interruzione del servizio pubblico». La puntata, spiega Report, intende ricostruire una serie di anomalie all’interno dell’Autorità per la Privacy, legate non solo al caso Sangiuliano ma anche ad altri episodi che avrebbero coinvolto esponenti di Fratelli d’Italia, in cui – secondo l’inchiesta – Ghiglia avrebbe avuto un ruolo diretto.