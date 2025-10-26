Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
Report, un membro del Garante per la privacy beccato nella sede di FdI il giorno prima della multa. Il Pd: «Inaudito» – Il video

26 Ottobre 2025 - 13:16 Alba Romano
A diffondere il filmato che ritrae Agostino Ghiglia in via della Scrofa è la stessa trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci

Mercoledì 22 ottobre, il giorno prima che il Garante della Privacy comminasse una multa da 150mila euro a Report, Agostino Ghiglia – membro dell’Authority – si è recato nella sede romana di Fratelli d’Italia, dove avrebbe incontrato Arianna Meloni, numero due del partito della premier. A provarlo è un video diffuso in anteprima dalla stessa Report, che manderà in onda un servizio nella prima puntata della nuova stagione di questa sera. Secondo il giornalista Sigfrido Ranucci, che di recente è stato anche oggetto di un attentato, questo episodio dimostra che il Garante per la Privacy non è davvero indipendente, ma «si muove su input politico» contro la sua trasmissione.

La sanzione a Report

Nei giorni scorsi, il Garante ha notificato a Report una sanzione da 150mila euro. Il motivo? Aver violato la normativa europea in materia di privacy divulgando una conversazione telefonica tra Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura, e la moglie Federica Corsini. Il caso è oggetto di studio da parte dell’ufficio legale di viale Mazzini, che sta valutando un possibile ricorso contro il verdetto.

Le opposizioni difendono la trasmissione di Ranucci

Il video diffuso da Report sulla visita di Ghiglia alla sede di Fratelli d’Italia rinforza i sospetti che la sanzione sia scaturita anche da un’indicazione politica. E infatti non si sono fatte attendere le prese di posizione in solidarietà di Ranucci e della sua redazione. «È inaudito che, poche ore prima dell’avvio dell’esposto del Garante della Privacy contro Ranucci, alcuni componenti di un’istituzione che dovrebbe garantire terzietà e indipendenza siano stati visti entrare nella sede del partito di Giorgia Meloni», tuonano i componenti del Pd in commissione vigilanza Rai. I parlamentari del M5s chiedono «un’audizione urgente del presidente dell’Autorità Garante della Privacy», Pasquale Stanzione, mentre Avs parla di vicenda «gravissima».

