Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
POLITICAPunti di VistaVideo

Ranucci in Commissione Antimafia a domanda di Scarpinato su Fazzolari chiede di secretare audizione – Il video

04 Novembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 Si è svolta questa mattina in Commissione antimafia alla Camera l'audizione del giornalista Sigfrido Ranucci, sull'attentato dinamitardo avvenuto davanti alla sua abitazione lo scorso 16 ottobre. Il giornalista ha chiesto di secretare l'audizione dopo la domanda del senatore M5s ed ex magistrato, Roberto Scarpinato su Fazzolari: "Lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta sottosegretario Fazzolari, ci può raccontare meglio questo episodio e se è in connessione con quello che le è successo?", ha chiesto. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ghiglia diffida Report: «Bloccate la puntata sui miei contatti con Arianna Meloni». Ranucci: «Tentano di metterci il bavaglio»

2.

Report in onda e la diffida di Ghiglia: «Io pedinato. Vogliono levarmi la libertà»

3.

Giorgia Meloni vive in una villa o in un villino? I dubbi di “Domani” sull’abitazione fuori Roma: «Così ha risparmiato 70mila euro di tasse»

4.

Arianna Meloni è furiosa con Report: «È indecente, così si rovinano le vite delle persone»

5.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto: cosa prevede la proposta di legge di FdI sugli inquilini morosi