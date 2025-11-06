Cop 30 in Brasile, Tajani: Impegnati in lotta a cambiamento climatico senza visione ideologica – Il video

(Agenzia Vista) Brasile, 06 novembre 2025 L'Italia è sempre impegnata nella lotta contro il cambiamento climatico, ma sempre partendo da una visione "pragmatica e non ideologica". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi nella città brasiliana di Belem, alla vigilia del vertice dei capi di Stato e di governo che precede la Cop30. "Siamo sempre impegnati nella lotta contro il cambiamento climatico, tenendo sempre presente che ogni azione deve prendere in considerazione l'aspetto sociale e la presenza dell'uomo", ha detto Tajani. Una posizione che "abbiamo fatto capire anche a Bruxelles, avendo ottenuto risultati molto positivi per il nostro Paese, le imprese, l'agricoltura e l'industria". Dal vertice odierno, ha ribadito, "mi aspetto un'azione coordinata dei Paesi Cop30 per cercare di raggiungere obiettivi importanti nella lotta contro il cambiamento climatico, ma con una visione non ideologica ma pragmatica, tenendo conto sempre e comunque della presenza dell'uomo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev