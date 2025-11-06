Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
Mattarella: 4 novembre monito a non prendere strada della guerra – Il video

06 Novembre 2025 - 01:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2025 "Il 4 novembre rappresenta un monito per ricordare alle nuove generazioni di tutte le nazioni di non intraprendere la strada della violenza e della guerra. La situazione internazionale ha assunto, imprevedibilmente, caratteri e modalità preoccupanti: abbiamo di fronte un contesto di grande complessità, in cui alle Forze Armate sono richieste nuove tecnologie e nuove competenze, necessarie per fronteggiare minacce al pacifico confronto nel rispetto del diritto internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando alla Cerimonia di consegna delle insegne dell'Ordine Militare d'Italia, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

