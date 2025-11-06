Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
POLITICAPunti di VistaVideo

Schlein: "Felici per la vittoria di Mamdani a New York nonostante campagna denigratoria di Trump" – Il video

06 Novembre 2025 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 06 novembre 2025 "Felici della vittoria del sindaco Mamdani che ha fatto una campagna elettorale incentrata sul caro vita. Lui ha parlato di affordable city, cioè una città che tutti si possano permettere. Ha vinto nonostante una pesantissima campagna denigratoria guidata dal Presidente Trump" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine dell'evento "Il Domani delle Donne" presso il Tempio di Adriano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Ranucci, il pedinamento dei servizi segreti e il ruolo del braccio destro della premier

2.

Sfratti più veloci per chi non paga l’affitto? Paoluzzi (Unione inquilini): «Cento sfratti al giorno, le forze dell’ordine non hanno mezzi né personale per farne di più» – L’intervista

3.

I redditi più che dimezzati, il mutuo casa acceso con Mediolanum e poi trasferito. Giorgia Meloni anticipa tutti e pubblica per prima la sua dichiarazione 2025

4.

Sondaggi Puglia, Decaro avanti di 30 punti. Il Pd sopra FdI

5.

Lombardia, sfiduciata la sottosegretaria Federica Picchi (FdI): aveva rilanciato teorie no vax sui social