Mattarella "infrange il protocollo" e parla alla Conferenza sulle dipendenze – Il video

08 Novembre 2025 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 novembre 2025 "Infrango solo per pochi istanti il programma protocollare per esprimere l'apprezzamento per la convocazione della conferenza e per le modalità del suo svolgimento, l'accurata e anche lunga preparazione ha consentito di raccogliere esperienze, riflessioni, opinioni, proposte da riversare poi nei lavori di questi due giorni. La tragedia delle dipendenze, la tragedia delle vite distrutte della perversa presenza della criminalità organizzata richiede un impegno consapevole, un impegno costante nella determinazione, richiede anche un impegno corale. Nessuno si troverà solo perché l'impegno per combattere la droga è un fronte di libertà", lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla VII Conferenza nazionale sulle dipendenze. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

