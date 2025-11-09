Israele, l’ex avvocata dell’Idf, Yifat Tomer-Yerushalmi, avrebbe tentato il suicidio

Il 2 novembre aveva diffuso un video che denunciava gli abusi di soldati israeliani contro un detenuto palestinese. Si trovava ai domiciliari

Yifat Tomer-Yerushalmi, ex avvocata dell’esercito israeliano, si trova ricoverata dopo aver accusato stamani un malore nella sua abitazione. La donna, riferiscono i media israeliani, si trovava da tempo ai domiciliari e dietro le sue ragioni di salute ci sarebbe un tentativo di suicidio. Avrebbe assunto una quantità eccessiva di farmaci. Non sarebbe più in pericolo di vita.

Il video dei soldati israeliani che abusano di un detenuto palestinese

Tomer-Yerushalmi è stata arrestata il 2 novembre perché accusata di vari reati, tra cui abuso d’ufficio e intralcio delle indagini. La donna aveva divulgato alla stampa un video con degli abusi compiuti da soldati israeliani su un uomo palestinese detenuto nel carcere di Sde Teiman. Il 31 ottobre 2025 Tomer-Yerushalmi si era dimessa dal suo incarico dopo la fuga di notizie a Canale 12 sul filmato in questione. Irreperibile, è stata ritrovata il 2 novembre 2025, dopo un’intensa ricerca e al ritrovamento di una lettera nella sua auto abbandonata. Finita in carcere l’8 novembre le sono stati concessi i domiciliari. Nemmeno 24 ore dopo il ricovero.