Sparisce con una lettera di addio, ma viene ritrovata: la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

La maggiore generale israeliana si era dimessa dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un video che mostra alcuni soldati dell'Idf che torturano un prigioniero palestinese all’interno di un carcere israeliano

Dopo ore di ricerche a Tel Aviv, l’ex avvocata militare generale israeliana, la maggiore generale Yifat Tomer-Yerushalmi, cioè la massima esperta legale dell’esercito israeliano, è stata ritrovata sana e salva. La donna, dimissionaria venerdì scorso, dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un video che mostra alcuni soldati dell’Idf che torturano un prigioniero palestinese all’interno di un carcere israeliano, aveva lasciato una lettera d’addio e il suo veicolo era stato trovato abbandonato sulla spiaggia di Tel Aviv. Secondo i media locali, Tomer-Yerushalmi ha contattato la famiglia, mettendo fine a una giornata di apprensione che aveva mobilitato numerose squadre di soccorso.

La fuga di notizie del video sulle violenze contro un detenuto palestinese

La sua scomparsa aveva generato grande preoccupazione, visto che la donna era attesa per un interrogatorio riguardante la fuga di notizie di un video che mostrava violenze contro un prigioniero palestinese nel centro di detenzione di Sde Teiman. Il filmato, trasmesso dal canale israeliano Channel 12, mostrava un gruppo di soldati circondare il detenuto, picchiarlo e violentarlo con un oggetto appuntito, coprendosi con gli scudi antisommossa. Il detenuto aveva riportato sette costole rotte, un polmone perforato e lesioni al retto. Tomer-Yerushalmi si era dimessa dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione del filmato. Nella sua lettera, la maggiore generale aveva spiegato di averlo fatto per controbattere a false accuse e propaganda politica, sostenendo la trasparenza del dipartimento legale dell’Idf.

La reazione di Netanyahu alla fuga di notizie

La pubblicazione del video aveva scatenato reazioni politiche e sociali molto forti: il premier Benjamin Netanyahu l’ha definita «la più grave operazione di danno d’immagine mai subita dallo Stato d’Israele e dall’Idf». Le indagini avevano portato all’incriminazione di cinque soldati, mentre gruppi di estrema destra avevano protestato in loro sostegno. Ora, con il ritrovamento di Tomer-Yerushalmi, le autorità intendono chiarire quanto accaduto e procedere con le indagini previste, mentre la vicenda resta al centro del dibattito sulla trasparenza e responsabilità all’interno delle forze armate israeliane.